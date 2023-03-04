https://sputniknews.com.tr/20230304/anadolu-cumhuriyet-bassavciligi-35-bin-taraftara-tedbir-uygulandigi-iddiasi-dogru-degil-1067805546.html
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiası doğru değil
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiası doğru değil
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:02+0300
2023-03-04T15:02+0300
2023-03-04T15:02+0300
türkiye
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
fenerbahçe
konyaspor
taraftar
tedbir
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/fenerbahceli-taraftarlar-kayserispor-macinda-yer-alamayacak-1067760373.html
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anadolu cumhuriyet başsavcılığı, fenerbahçe, konyaspor, taraftar, tedbir
anadolu cumhuriyet başsavcılığı, fenerbahçe, konyaspor, taraftar, tedbir
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiası doğru değil
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.