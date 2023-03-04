https://sputniknews.com.tr/20230304/anadolu-cumhuriyet-bassavciligi-35-bin-taraftara-tedbir-uygulandigi-iddiasi-dogru-degil-1067805546.html

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiası doğru değil

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: 35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiası doğru değil

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T15:02+0300

2023-03-04T15:02+0300

2023-03-04T15:02+0300

türkiye

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

fenerbahçe

konyaspor

taraftar

tedbir

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230303/fenerbahceli-taraftarlar-kayserispor-macinda-yer-alamayacak-1067760373.html

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anadolu cumhuriyet başsavcılığı, fenerbahçe, konyaspor, taraftar, tedbir