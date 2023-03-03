https://sputniknews.com.tr/20230303/fenerbahceli-taraftarlar-kayserispor-macinda-yer-alamayacak-1067760373.html
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Kayserispor maçında Fenerbahçe seyircisi yer almayacak
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Kayserispor maçında Fenerbahçe seyircisi yer almayacak
Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla ilgili rakip taraftarın stada alınmamasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını bozdu... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T13:12+0300
2023-03-03T13:12+0300
2023-03-03T13:24+0300
türkiye
fenerbahçe
kayseri
mahkeme
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Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak.Kayseri İl Güvenlik Kurulu maça Fenerbahçe seyircisi alınmaması yönünde karar almıştı.Dün alınan kararla yürütme durdurulmuştu. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını bozdu.Karar sonrası yarın saat 19.00'da oynanacak maçta deplasman taraftarı yer alamayacak.Fenerbahçe Kulübü, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, yanlıştan dönülmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.
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fenerbahçe, kayseri, mahkeme
fenerbahçe, kayseri, mahkeme
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Kayserispor maçında Fenerbahçe seyircisi yer almayacak
13:12 03.03.2023 (güncellendi: 13:24 03.03.2023) Abone ol
Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla ilgili rakip taraftarın stada alınmamasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yer alamayacak.
Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak.
Kayseri İl Güvenlik Kurulu maça Fenerbahçe seyircisi alınmaması yönünde karar almıştı.
Dün alınan kararla yürütme durdurulmuştu. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını bozdu.
Karar sonrası yarın saat 19.00'da oynanacak maçta deplasman taraftarı yer alamayacak.
Fenerbahçe Kulübü, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, yanlıştan dönülmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.