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https://sputniknews.com.tr/20230305/eski-pakistan-basbakani-hanin-konusmalarinin-yayinlanmasina-yasak-getirildi-1067846718.html
Eski Pakistan Başbakanı Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi
Eski Pakistan Başbakanı Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), 'devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları' sebebiyle eski Başbakan... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T23:26+0300
2023-03-05T23:26+0300
dünya
pakistan
imran han
konuşma
yayın
yasak
asya & pasifik
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Geo News televizyonundaki habere göre, PEMRA, 'devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları' sebebiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasını yasakladı.Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, bu karara tepki göstererek, mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.Öte yandan, PTI, Han'ın hakkındaki davaların duruşmalarına görüntülü olarak katılması için mahkemeye başvurdu.Başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle polis, eski Başbakan'ı gözaltına almak için harekete geçmişti.Han'ı gözaltına almak için Lahor'daki evine giden polis, PTI liderini evinde bulamadıklarını açıklamıştı.PEMRA’nın bu kararı, bugün polis tarafından gözaltına alınmak istenen Han’ın Lahor’daki evinden yaptığı açıklamaların ardından geldi.Han, bugün Lahor’da yaptığı açıklamada, orduyu kastederek hiçbir kurumun önünde diz çökmediğini ve ulusun da çökmesine izin vermeyeceğini belirtmişti.PEMRA, geçen sene 5 Kasım'da Han'a yönelik benzer bir karar almış, 6 Kasım 2022'de Başbakan Şahbaz Şerif kararın iptal edilmesini emretmişti.İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştüPakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/eski-pakistan-basbakani-han-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-1067634922.html
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pakistan, imran han, konuşma, yayın, yasak, asya & pasifik
pakistan, imran han, konuşma, yayın, yasak, asya & pasifik

Eski Pakistan Başbakanı Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

23:26 05.03.2023
© AAİmran Han
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), 'devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları' sebebiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına yasak getirdi.
Geo News televizyonundaki habere göre, PEMRA, 'devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları' sebebiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasını yasakladı.
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, bu karara tepki göstererek, mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
Öte yandan, PTI, Han'ın hakkındaki davaların duruşmalarına görüntülü olarak katılması için mahkemeye başvurdu.
Başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle polis, eski Başbakan'ı gözaltına almak için harekete geçmişti.
Han'ı gözaltına almak için Lahor'daki evine giden polis, PTI liderini evinde bulamadıklarını açıklamıştı.
PEMRA’nın bu kararı, bugün polis tarafından gözaltına alınmak istenen Han’ın Lahor’daki evinden yaptığı açıklamaların ardından geldi.
Han, bugün Lahor’da yaptığı açıklamada, orduyu kastederek hiçbir kurumun önünde diz çökmediğini ve ulusun da çökmesine izin vermeyeceğini belirtmişti.
PEMRA, geçen sene 5 Kasım'da Han'a yönelik benzer bir karar almış, 6 Kasım 2022'de Başbakan Şahbaz Şerif kararın iptal edilmesini emretmişti.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
DÜNYA
Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
1 Mart, 09:36
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