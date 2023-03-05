https://sputniknews.com.tr/20230305/eski-pakistan-basbakani-hanin-konusmalarinin-yayinlanmasina-yasak-getirildi-1067846718.html

Eski Pakistan Başbakanı Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

Eski Pakistan Başbakanı Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), 'devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları' sebebiyle eski Başbakan... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T23:26+0300

2023-03-05T23:26+0300

2023-03-05T23:26+0300

dünya

pakistan

imran han

konuşma

yayın

yasak

asya & pasifik

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Geo News televizyonundaki habere göre, PEMRA, 'devlet kurumlarına ve yetkililerine karşı provokatif ve asılsız iddiaları' sebebiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasını yasakladı.Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, bu karara tepki göstererek, mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.Öte yandan, PTI, Han'ın hakkındaki davaların duruşmalarına görüntülü olarak katılması için mahkemeye başvurdu.Başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle polis, eski Başbakan'ı gözaltına almak için harekete geçmişti.Han'ı gözaltına almak için Lahor'daki evine giden polis, PTI liderini evinde bulamadıklarını açıklamıştı.PEMRA’nın bu kararı, bugün polis tarafından gözaltına alınmak istenen Han’ın Lahor’daki evinden yaptığı açıklamaların ardından geldi.Han, bugün Lahor’da yaptığı açıklamada, orduyu kastederek hiçbir kurumun önünde diz çökmediğini ve ulusun da çökmesine izin vermeyeceğini belirtmişti.PEMRA, geçen sene 5 Kasım'da Han'a yönelik benzer bir karar almış, 6 Kasım 2022'de Başbakan Şahbaz Şerif kararın iptal edilmesini emretmişti.İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştüPakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230301/eski-pakistan-basbakani-han-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-1067634922.html

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pakistan, imran han, konuşma, yayın, yasak, asya & pasifik