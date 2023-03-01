https://sputniknews.com.tr/20230301/eski-pakistan-basbakani-han-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-1067634922.html
Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Pakistan’da eski Başbakanı İman Han hakkında devam eden dört davanın 3’ünde belirli süreyle gözaltına alınmayı engelleyen 'geçici kefalet' kararı verilirken... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T09:36+0300
2023-03-01T09:36+0300
2023-03-01T09:36+0300
dünya
imran han
pakistan
tutuklama kararı
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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında terör, rakip bir siyasetçiye karşı cinayete teşebbüs, rüşvet, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili dört dava devam ediyor.Geçen sene kasım ayında bir mitingde bacağından vurulmasından bu yana başkent İslamabad'a ilk kez gelen 70 yaşındaki Han, sıkı güvenlik önlemleri altında binlerce destekçisi tarafından karşılandı.Yer yer güvenlik güçleri ile Han'ın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Han, dün dört duruşmadan ikisine katılamazken, terörizm, rakip bir siyasetçiye karşı cinayete teşebbüs ve rüşvet iddialarıyla açılan davalarda hakimler Han hakkında belirli süreyle gözaltına alınmayı engelleyen 'geçici kefalet' kararı verdi.Devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davasında ise Hakim Zafar İkbal, Han'ın duruşmaya katılmaması nedeniyle hakkında kefalet ile tahliye olunmasını engelleyen tutuklama emri çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/pakistanda-imran-hanin-konusmalarinin-yayinlanmasina-yasak-getirildi-1063109309.html
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imran han, pakistan, tutuklama kararı
imran han, pakistan, tutuklama kararı
Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
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Pakistan’da eski Başbakanı İman Han hakkında devam eden dört davanın 3’ünde belirli süreyle gözaltına alınmayı engelleyen 'geçici kefalet' kararı verilirken, bir davada ise tutuklama emri çıkarıldı.
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında terör, rakip bir siyasetçiye karşı cinayete teşebbüs, rüşvet, devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili dört dava devam ediyor.
Geçen sene kasım ayında bir mitingde bacağından vurulmasından bu yana başkent İslamabad'a ilk kez gelen 70 yaşındaki Han, sıkı güvenlik önlemleri altında binlerce destekçisi tarafından karşılandı.
Yer yer güvenlik güçleri ile Han'ın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Han, dün dört duruşmadan ikisine katılamazken, terörizm, rakip bir siyasetçiye karşı cinayete teşebbüs ve rüşvet iddialarıyla açılan davalarda hakimler Han hakkında belirli süreyle gözaltına alınmayı engelleyen 'geçici kefalet' kararı verdi.
Devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davasında ise Hakim Zafar İkbal, Han'ın duruşmaya katılmaması nedeniyle hakkında kefalet ile tahliye olunmasını engelleyen tutuklama emri çıkardı.