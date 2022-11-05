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https://sputniknews.com.tr/20221105/pakistanda-imran-hanin-konusmalarinin-yayinlanmasina-yasak-getirildi-1063109309.html
Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi
Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), "devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu” gerekçesiyle eski... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T19:47+0300
2022-11-05T19:49+0300
dünya
pakistan
imran han
pakistan elektronik medya düzenleme otoritesi
televizyon
kanal
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Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi'nden (PEMRA) yapılan açıklamada, Han’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı belirtildi.Açıklamada, Han’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceğine, halk arasında nefret oluşturabileceğine işaret edildi.İmran Han’ın ifadelerinin çok sayıda yasayı ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, karara uymayan televizyon kanallarının lisanslarının askıya alınabileceği belirtildi.PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği" gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı. İmran Han hükümeti nisanda düşmüştüPakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Han, saldırıya uğramıştıHan, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı. Ordudan kınama gelmiştiPTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek, "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim" diye konuşmuştu.Han, İslamabad'a yürüyüş başlattığında bu kişilerin halkın yoğun katılımını gördüğünü belirterek, bu sebeple kendisinin öldürülmek istendiğini aktarmıştı.Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Han’ın kuruma yönelik ifadeleri "sorumsuzca iddialar" olarak nitelendirilerek, bunlar güçlü şekilde kınanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/silahli-saldiriya-ugrayan-imran-han-iyilesince-protestolara-baslayacagim-1063089033.html
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pakistan, imran han, pakistan elektronik medya düzenleme otoritesi , televizyon, kanal
pakistan, imran han, pakistan elektronik medya düzenleme otoritesi , televizyon, kanal

Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi

19:47 05.11.2022 (güncellendi: 19:49 05.11.2022)
© AAİmran Han
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), "devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu” gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına yasak getirdi.
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi'nden (PEMRA) yapılan açıklamada, Han’ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, Han’ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceğine, halk arasında nefret oluşturabileceğine işaret edildi.
İmran Han’ın ifadelerinin çok sayıda yasayı ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, karara uymayan televizyon kanallarının lisanslarının askıya alınabileceği belirtildi.
PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği" gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.
Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Ordudan kınama gelmişti

PTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek, "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in planı olduğunu öğrendim" diye konuşmuştu.
Han, İslamabad'a yürüyüş başlattığında bu kişilerin halkın yoğun katılımını gördüğünü belirterek, bu sebeple kendisinin öldürülmek istendiğini aktarmıştı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Han’ın kuruma yönelik ifadeleri "sorumsuzca iddialar" olarak nitelendirilerek, bunlar güçlü şekilde kınanmıştı.
Pakistan'da silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han, sağlığına kavuşur kavuşmaz protesto gösterilerine başlayacağını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
DÜNYA
Silahlı saldırıya uğrayan İmran Han: İyileşince protestolara başlayacağım
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