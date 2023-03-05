https://sputniknews.com.tr/20230305/eski-brezilya-lideri-bolsonaro-trump-ile-iliskim-tek-kelimeyle-olaganustu-1067824656.html

Eski Brezilya lideri Bolsonaro: Trump ile ilişkim tek kelimeyle olağanüstü

Eski Brezilya lideri Bolsonaro: Trump ile ilişkim tek kelimeyle olağanüstü

Eski Brezilya lideri Bolsonaro, eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin ‘"tek kelimeyle olağanüstü olduğunu’ ifade etti. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T09:56+0300

2023-03-05T09:56+0300

2023-03-05T09:56+0300

dünya

jair bolsonaro

brezilya

donald trump

başkan

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Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliği’nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2023) konuşma yaptı.Brezilya'da devlet başkanlığı yaptığı için Tanrı'ya şükrettiğini söyleyen Bolsonaro, henüz misyonunun bitmediğini hissettiğini söyledi.Bolsonaro, ülkesinin doğal kaynaklardan zengin ancak gelişmemiş bir ülke olduğunu belirterek "Popülizm, komünizm ve yolsuzluk Brezilya'da siyasete her zaman hakim oldu" şeklinde konuştu.Sosyalist Partinin bir üyesi tarafından 2018'de bıçaklandığını söyleyen Bolsonaro, "Brezilya'nın en çok sevilen bir önceki başkanıyım" dedi. Bolsonaro, kendi döneminde önemli icraatlar yaptıklarını kaydederek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı çıktığını ve medyanın kendisine saldırdığını ancak kendisinin basın özgürlüğünü savunduğunu iddia etti.Bolsonaro, 2022'de 2018'dekinden daha çok desteklendiğini öne sürerek "Sayıların neden tersini yansıttığını anlamıyorum" ifadesini kullandı. Muhafazakar değerleri savunduğunu söyleyen Bolsonaro, Brezilya'da özel mülkiyetin tehlike altında olduğunu ileri sürdü.Bolsonaro, "Başkan Donald Trump ile ilişkimin tek kelimeyle olağanüstü olduğunu söylemek benim için elzemdir" dedi. Eski Brezilya Devlet Başkanı ayrıca "Ben Başkan olsaydım, Brezilya'da yakıt ikmali yapan İran gemileri sorununu yaşamayacağımızdan emin olabilirdiniz" ifadesini kullandı.Brezilya'daki olaylarBrezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.Brezilya'daki Kongre baskınını ‘kışkırttığı’ suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro'nun, ABD'nin Florida eyaletinde olduğu haberleri medyaya yansımıştı. Bolsonaro'nun göçmenlik avukatı Felipe Alexandre, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de olan eski Devlet Başkanı'nın ülkede kalmaya devam etmek için vize başvurusu yaptığını doğrulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230131/eski-brezilya-lideri-bolsonaro-abdye-6-aylik-turist-vizesi-basvurusu-yapti-1066381529.html

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