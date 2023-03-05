Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230305/eski-brezilya-lideri-bolsonaro-trump-ile-iliskim-tek-kelimeyle-olaganustu-1067824656.html
Eski Brezilya lideri Bolsonaro: Trump ile ilişkim tek kelimeyle olağanüstü
Eski Brezilya lideri Bolsonaro: Trump ile ilişkim tek kelimeyle olağanüstü
Eski Brezilya lideri Bolsonaro, eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin ‘"tek kelimeyle olağanüstü olduğunu’ ifade etti. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T09:56+0300
2023-03-05T09:56+0300
dünya
jair bolsonaro
brezilya
donald trump
başkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104161/30/1041613046_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_634cb46cdf1e0feea9d9e78621ab50b7.jpg
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliği’nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2023) konuşma yaptı.Brezilya'da devlet başkanlığı yaptığı için Tanrı'ya şükrettiğini söyleyen Bolsonaro, henüz misyonunun bitmediğini hissettiğini söyledi.Bolsonaro, ülkesinin doğal kaynaklardan zengin ancak gelişmemiş bir ülke olduğunu belirterek "Popülizm, komünizm ve yolsuzluk Brezilya'da siyasete her zaman hakim oldu" şeklinde konuştu.Sosyalist Partinin bir üyesi tarafından 2018'de bıçaklandığını söyleyen Bolsonaro, "Brezilya'nın en çok sevilen bir önceki başkanıyım" dedi. Bolsonaro, kendi döneminde önemli icraatlar yaptıklarını kaydederek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı çıktığını ve medyanın kendisine saldırdığını ancak kendisinin basın özgürlüğünü savunduğunu iddia etti.Bolsonaro, 2022'de 2018'dekinden daha çok desteklendiğini öne sürerek "Sayıların neden tersini yansıttığını anlamıyorum" ifadesini kullandı. Muhafazakar değerleri savunduğunu söyleyen Bolsonaro, Brezilya'da özel mülkiyetin tehlike altında olduğunu ileri sürdü.Bolsonaro, "Başkan Donald Trump ile ilişkimin tek kelimeyle olağanüstü olduğunu söylemek benim için elzemdir" dedi. Eski Brezilya Devlet Başkanı ayrıca "Ben Başkan olsaydım, Brezilya'da yakıt ikmali yapan İran gemileri sorununu yaşamayacağımızdan emin olabilirdiniz" ifadesini kullandı.Brezilya'daki olaylarBrezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.Brezilya'daki Kongre baskınını ‘kışkırttığı’ suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro'nun, ABD'nin Florida eyaletinde olduğu haberleri medyaya yansımıştı. Bolsonaro'nun göçmenlik avukatı Felipe Alexandre, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de olan eski Devlet Başkanı'nın ülkede kalmaya devam etmek için vize başvurusu yaptığını doğrulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/eski-brezilya-lideri-bolsonaro-abdye-6-aylik-turist-vizesi-basvurusu-yapti-1066381529.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104161/30/1041613046_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_a36fc61a6c5155a8bfc8d29be3a1771b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jair bolsonaro, brezilya, donald trump, başkan
jair bolsonaro, brezilya, donald trump, başkan

Eski Brezilya lideri Bolsonaro: Trump ile ilişkim tek kelimeyle olağanüstü

09:56 05.03.2023
© AFP 2023 / Alan Santos / Brazilian PresidencyПрезидент США Дональд Трамп и бразильский президент Жаир Болсонару со своим пресс-секретарем Fabio Wajngarten во время встречи
Президент США Дональд Трамп и бразильский президент Жаир Болсонару со своим пресс-секретарем Fabio Wajngarten во время встречи - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / Alan Santos / Brazilian Presidency
Abone olTelegram
Eski Brezilya lideri Bolsonaro, eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin ‘"tek kelimeyle olağanüstü olduğunu’ ifade etti.
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliği’nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2023) konuşma yaptı.
Brezilya'da devlet başkanlığı yaptığı için Tanrı'ya şükrettiğini söyleyen Bolsonaro, henüz misyonunun bitmediğini hissettiğini söyledi.
Bolsonaro, ülkesinin doğal kaynaklardan zengin ancak gelişmemiş bir ülke olduğunu belirterek "Popülizm, komünizm ve yolsuzluk Brezilya'da siyasete her zaman hakim oldu" şeklinde konuştu.
Sosyalist Partinin bir üyesi tarafından 2018'de bıçaklandığını söyleyen Bolsonaro, "Brezilya'nın en çok sevilen bir önceki başkanıyım" dedi. Bolsonaro, kendi döneminde önemli icraatlar yaptıklarını kaydederek Kovid-19 aşı zorunluluğuna karşı çıktığını ve medyanın kendisine saldırdığını ancak kendisinin basın özgürlüğünü savunduğunu iddia etti.
Bolsonaro, 2022'de 2018'dekinden daha çok desteklendiğini öne sürerek "Sayıların neden tersini yansıttığını anlamıyorum" ifadesini kullandı. Muhafazakar değerleri savunduğunu söyleyen Bolsonaro, Brezilya'da özel mülkiyetin tehlike altında olduğunu ileri sürdü.
Bolsonaro, "Başkan Donald Trump ile ilişkimin tek kelimeyle olağanüstü olduğunu söylemek benim için elzemdir" dedi. Eski Brezilya Devlet Başkanı ayrıca "Ben Başkan olsaydım, Brezilya'da yakıt ikmali yapan İran gemileri sorununu yaşamayacağımızdan emin olabilirdiniz" ifadesini kullandı.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Brezilya'daki Kongre baskınını ‘kışkırttığı’ suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro'nun, ABD'nin Florida eyaletinde olduğu haberleri medyaya yansımıştı. Bolsonaro'nun göçmenlik avukatı Felipe Alexandre, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de olan eski Devlet Başkanı'nın ülkede kalmaya devam etmek için vize başvurusu yaptığını doğrulamıştı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
DÜNYA
Eski Brezilya lideri Bolsonaro ABD'ye 6 aylık turist vizesi başvurusu yaptı
31 Ocak, 09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала