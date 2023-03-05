https://sputniknews.com.tr/20230305/emniyet-mudurunun-evinde-depremzedelere-yardim-malzemeleri-cikti-1067818994.html

Emniyet müdürünün evinde depremzedelere yardım malzemeleri çıktı

Emniyet müdürünün evinde depremzedelere yardım malzemeleri çıktı

Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürü görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi götürdü. Gözaltına alınan... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T03:06+0300

2023-03-05T03:06+0300

2023-03-05T03:11+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hırsızlık

savcılık

tekirdağ

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Deprem bölgesinde görevlendirilen bir emniyet müdürünün görev yerine dönerken, yanında depremzedeler için gönderilen birçok malzemeyi götürdüğü ortaya çıktı.Habertürk'ten Fezzi Çakır'ın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye birçok güvenlik görevlisi yardım organizasyonları ve güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirildi.'Yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi'Tekirdağ, Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar I. da bu kapsamda Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirildi. Yadigar I., 26 Şubat’ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ’a döndü. Ancak; otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi.'Gözaltına alındı'İhbar üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavclığı’nın talimatıyla emniyet müdürü gözaltına alındı. Yadigar I’nın evinde yapılan aramada; 1 Jeneratör, 2 Büyük Çadır, 5 Siyah Renkli Ara ve Bağlantı Kablosu, 9 Şişme Yatak, 5 Uyku Tulumu, 5 Seyahat Çantası, 7 Bere, 2 Bot, 2 Yağmurluk Kaban, 5 Yağmurluk Üstü, 1 Yağmurluk Altı, 4 Küçük Çadır, 15 kilo Köpek Maması, 3 Elektirikli Isıtıcı ve Adet Kettle Isıtıcı ele geçirildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGözaltına alınan Emniyet Müdürü Yadigar I. adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da “hırsızlık” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ancak; hakimlik emniyet müdürünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Savcılık bu karara itiraz etti. Şimdi itirazın sonucu bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230304/depremin-26-gununde-enkazdan-2-keci-canli-cikarildi-1067813587.html

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deprem, hırsızlık, savcılık, tekirdağ