https://sputniknews.com.tr/20230304/depremin-26-gununde-enkazdan-2-keci-canli-cikarildi-1067813587.html

Depremin 26. gününde enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Depremin 26. gününde enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T22:16+0300

2023-03-04T22:16+0300

2023-03-04T22:16+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

nurhak

muş valiliği

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.İlçenin Barış Mahallesi'ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu. Sesin yoğunlaştığı bölgeyi titizlikle açan ekipler, besici Cennet Polat’a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı.Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından su ve yem verildi.Sahibi şehir dışında olan keçiler, ekipler tarafından mahalle muhtarına teslim edildi.

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kahramanmaraş, nurhak , muş valiliği