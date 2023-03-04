Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/depremin-26-gununde-enkazdan-2-keci-canli-cikarildi-1067813587.html
Depremin 26. gününde enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı
Depremin 26. gününde enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T22:16+0300
2023-03-04T22:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
nurhak
muş valiliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067813439_0:104:1201:779_1920x0_80_0_0_588d2153ac4fb039c02b53f414b85e7e.jpg
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.İlçenin Barış Mahallesi'ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu. Sesin yoğunlaştığı bölgeyi titizlikle açan ekipler, besici Cennet Polat’a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı.Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından su ve yem verildi.Sahibi şehir dışında olan keçiler, ekipler tarafından mahalle muhtarına teslim edildi.
kahramanmaraş
nurhak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067813439_12:0:1187:881_1920x0_80_0_0_e01d8f955e4f2fc039fc0df2d798e61a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, nurhak , muş valiliği
kahramanmaraş, nurhak , muş valiliği

Depremin 26. gününde enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

22:16 04.03.2023
© İHA / İSHAK GÜNGÖR-Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA / İSHAK GÜNGÖR-
Abone olTelegram
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İlçenin Barış Mahallesi'ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu. Sesin yoğunlaştığı bölgeyi titizlikle açan ekipler, besici Cennet Polat’a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı.
Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından su ve yem verildi.
Sahibi şehir dışında olan keçiler, ekipler tarafından mahalle muhtarına teslim edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала