https://sputniknews.com.tr/20230305/deva-partili-ekmen-15-saat-yemek-yeniyorsa-o-masa-devrilmemistir-1067845674.html

DEVA Partili Ekmen: 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir

DEVA Partili Ekmen: 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, “Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T22:50+0300

2023-03-05T22:50+0300

2023-03-05T23:22+0300

politika

deva partisi

mehmet emin ekmen

altılı masa

açıklama

kübra par

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oluşumu terk etme kararı aldığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. HaberTürk'te 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk olan Ekmen, o toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ekmen şöyle devam etti: "Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir.Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. 'Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim' deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var. Sayın Akşener yarın toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Gelmezse geçiş sürecine ilişkin maddeler tamamlanır.”

https://sputniknews.com.tr/20230304/aksenerden-altili-masa-toplantisina-gidecek-misiniz-sorusuna-yanit-1067808758.html

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deva partisi, mehmet emin ekmen, altılı masa, açıklama, kübra par, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu