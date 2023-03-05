DEVA Partili Ekmen: 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir
22:50 05.03.2023 (güncellendi: 23:22 05.03.2023)
© AADEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen
© AA
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, “Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oluşumu terk etme kararı aldığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
HaberTürk'te 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk olan Ekmen, o toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bizim kuvvetli tercihimiz bu masadan bir liderin aday olmasıdır. Ancak mutabakatla yürütülen süreçlerde katı olmamak gerekir, esnekliğe de açığız, bu masa dışında bir aday da gündeme gelirse bunu konuşmaya hazırız."
Ekmen şöyle devam etti:
"Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir.
Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. 'Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim' deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var. Sayın Akşener yarın toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Gelmezse geçiş sürecine ilişkin maddeler tamamlanır.”
Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. 'Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim' deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var. Sayın Akşener yarın toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Gelmezse geçiş sürecine ilişkin maddeler tamamlanır.”
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştirhttps://t.co/XAsCz3eEJo pic.twitter.com/4PGyO1LGgV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 5, 2023