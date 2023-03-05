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https://sputniknews.com.tr/20230305/deva-partili-ekmen-15-saat-yemek-yeniyorsa-o-masa-devrilmemistir-1067845674.html
DEVA Partili Ekmen: 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir
DEVA Partili Ekmen: 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, “Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-05T23:22+0300
politika
deva partisi
mehmet emin ekmen
altılı masa
açıklama
kübra par
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oluşumu terk etme kararı aldığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. HaberTürk'te 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk olan Ekmen, o toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ekmen şöyle devam etti: "Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir.Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. 'Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim' deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var. Sayın Akşener yarın toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Gelmezse geçiş sürecine ilişkin maddeler tamamlanır.”
https://sputniknews.com.tr/20230304/aksenerden-altili-masa-toplantisina-gidecek-misiniz-sorusuna-yanit-1067808758.html
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deva partisi, mehmet emin ekmen, altılı masa, açıklama, kübra par, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
deva partisi, mehmet emin ekmen, altılı masa, açıklama, kübra par, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu

DEVA Partili Ekmen: 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir

22:50 05.03.2023 (güncellendi: 23:22 05.03.2023)
© AADEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, “Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oluşumu terk etme kararı aldığı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
HaberTürk'te 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk olan Ekmen, o toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bizim kuvvetli tercihimiz bu masadan bir liderin aday olmasıdır. Ancak mutabakatla yürütülen süreçlerde katı olmamak gerekir, esnekliğe de açığız, bu masa dışında bir aday da gündeme gelirse bunu konuşmaya hazırız."
Ekmen şöyle devam etti:
"Birinin ayağa kalkıp, öbürünün masayı terk etmeye hazırlandığı ortamdan sonra 1.5 saat yemek yenilebilir mi? Bir metin imzalanıyor, 1.5 saat yemek yeniyorsa o masa devrilmemiştir.

Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. 'Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim' deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var. Sayın Akşener yarın toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Gelmezse geçiş sürecine ilişkin maddeler tamamlanır.”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
POLİTİKA
Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt
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