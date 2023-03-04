https://sputniknews.com.tr/20230304/aksenerden-altili-masa-toplantisina-gidecek-misiniz-sorusuna-yanit-1067808758.html
Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt
Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, partisinde belediye başkanları ile buluşmasında 'Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına katılacak mısınız?' sorusuna... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T16:44+0300
2023-03-04T16:44+0300
2023-03-04T16:45+0300
politika
altılı masa
iyi parti
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.Akşener'in toplantıda, bugün saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşecek liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.Haber Global'in aktardığına göre, Akşener'in belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-parti-genel-baskani-aksener-partisinin-belediye-baskanlariyla-bir-araya-geldi-1067799478.html
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altılı masa, iyi parti
Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt
16:44 04.03.2023 (güncellendi: 16:45 04.03.2023) Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, partisinde belediye başkanları ile buluşmasında 'Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına katılacak mısınız?' sorusuna "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Akşener'in toplantıda, bugün saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşecek liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.
Haber Global'in aktardığına
göre, Akşener'in belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.