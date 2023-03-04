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Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt
Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, partisinde belediye başkanları ile buluşmasında 'Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına katılacak mısınız?' sorusuna... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T16:44+0300
2023-03-04T16:45+0300
politika
altılı masa
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.Akşener'in toplantıda, bugün saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşecek liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.Haber Global'in aktardığına göre, Akşener'in belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-parti-genel-baskani-aksener-partisinin-belediye-baskanlariyla-bir-araya-geldi-1067799478.html
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altılı masa, iyi parti
altılı masa, iyi parti

Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt

16:44 04.03.2023 (güncellendi: 16:45 04.03.2023)
© SputnikİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, partisinde belediye başkanları ile buluşmasında 'Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına katılacak mısınız?' sorusuna "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Akşener'in toplantıda, bugün saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşecek liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.
Haber Global'in aktardığına göre, Akşener'in belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
POLİTİKA
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi
12:08
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