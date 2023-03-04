https://sputniknews.com.tr/20230304/aksenerden-altili-masa-toplantisina-gidecek-misiniz-sorusuna-yanit-1067808758.html

Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt

Akşener'den 'Altılı Masa toplantısına gidecek misiniz?' sorusuna yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, partisinde belediye başkanları ile buluşmasında 'Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına katılacak mısınız?' sorusuna... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T16:44+0300

2023-03-04T16:44+0300

2023-03-04T16:45+0300

politika

altılı masa

iyi parti

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.Akşener'in toplantıda, bugün saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşecek liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.Haber Global'in aktardığına göre, Akşener'in belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-parti-genel-baskani-aksener-partisinin-belediye-baskanlariyla-bir-araya-geldi-1067799478.html

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altılı masa, iyi parti