Depremde öldü sanılıp morga getirildi, parmak hareketinden yaşadığı anlaşıldı

“6 Şubat sabahı depremden canımızı kurtardık ve gönüllü olarak enkaz altındaki cesetlere yardım ettik, yaralıları kurtarmaya çalıştık. Cesetleri çıkardık arabaya koyduk, hastaneye getirdik. Tabii o an mahşer, her taraf yaralı, ceset. Doktorlar baktı, 'Cesetleri morga götürebilirsiniz' dedi. İki arkadaş morga getirdik. Duygulandım biraz. Biraz değil bir hayli duygulandım. Sonra bir görüntü alayım dedim. Görüntü alırken yıkama taşının üzerindeki bebekleri fark ettim. Onları çekmeye yönelirken, 10-15 tane bebeğin içinde üstü örtülmüş, sadece elleri dışarıda, parmağının oynadığını hissettim çocuğun. Parmağını o şekilde oynatıyordu. O esnada yüzünü açtım, ağzından köpük çıkıyordu, ölmemişti. Yaşıyor diye kucağıma alıp acile götürdüm. Acilin doktoruna teslim ettim, çocuğa doktorlarımız yardım etti. Hemen müdahale edildi. Oksijen falan verilince çocuğun karnı oynamaya başladı. Ama ailesinin de öldüğünü duydum, hepsi morgun içindeymiş. Benim duyduğum kadarıyla sadece o çocuk sağ. Bunu yaşadık, beni en duygulandıran şeydi. Kız çocuğuydu. Daha sonra ben sordum, yaşıyor dediler fakat kayıt alınmadığı, isim bulunmadığından dolayı nereye gitti, çok uğraştım ama bulamadım.”