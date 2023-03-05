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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/depremde-oldu-sanilip-morga-getirildi-parmak-hareketinden-yasadigini-anlasildi-1067823100.html
Depremde öldü sanılıp morga getirildi, parmak hareketinden yaşadığı anlaşıldı
Depremde öldü sanılıp morga getirildi, parmak hareketinden yaşadığı anlaşıldı
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan kebapçı Ahmet Vurgun'un dikkati sayesinde depremde öldü sanılıp morga getirilen bir çocuğun hayatı kurtuldu. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T09:31+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
morg
çocuk
ölüm
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Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Hatay'da depremden etkilenen ilçelerden biri de İskenderun oldu. Depremin ilk gününde İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan kebap ustası Ahmet Vurgun, enkazlardan çıkardıkları cenazeleri morga getirdiği esnada hayretler içinde bırakan bir görüntü ile karşılaştı. Morga öldüğü sanılarak getirilen çocuklardan birinin parmağını kıpırdattığını fark eden Vurgun, çocuğun yanına giderek kontrol ettiğinde ağzından köpük geldiğini gördü. Bunun üzerine küçük çocuk sağlık görevlilerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.‘Parmağını oynattığını gördüm, ölmemişti’O gece yaşadığı olayı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Ahmet Vurgun, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Belen ilçesinde kebapçılık yapan Vurgun, şunları anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230305/emniyet-mudurunun-evinde-depremzedelere-yardim-malzemeleri-cikti-1067818994.html
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deprem, morg, çocuk, ölüm
deprem, morg, çocuk, ölüm

Depremde öldü sanılıp morga getirildi, parmak hareketinden yaşadığı anlaşıldı

09:31 05.03.2023 (güncellendi: 09:37 05.03.2023)
© İHAHatay'da enkaz
Hatay'da enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© İHA
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Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan kebapçı Ahmet Vurgun'un dikkati sayesinde depremde öldü sanılıp morga getirilen bir çocuğun hayatı kurtuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Hatay'da depremden etkilenen ilçelerden biri de İskenderun oldu. Depremin ilk gününde İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan kebap ustası Ahmet Vurgun, enkazlardan çıkardıkları cenazeleri morga getirdiği esnada hayretler içinde bırakan bir görüntü ile karşılaştı. Morga öldüğü sanılarak getirilen çocuklardan birinin parmağını kıpırdattığını fark eden Vurgun, çocuğun yanına giderek kontrol ettiğinde ağzından köpük geldiğini gördü. Bunun üzerine küçük çocuk sağlık görevlilerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.

‘Parmağını oynattığını gördüm, ölmemişti’

O gece yaşadığı olayı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Ahmet Vurgun, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Belen ilçesinde kebapçılık yapan Vurgun, şunları anlattı:
“6 Şubat sabahı depremden canımızı kurtardık ve gönüllü olarak enkaz altındaki cesetlere yardım ettik, yaralıları kurtarmaya çalıştık. Cesetleri çıkardık arabaya koyduk, hastaneye getirdik. Tabii o an mahşer, her taraf yaralı, ceset. Doktorlar baktı, 'Cesetleri morga götürebilirsiniz' dedi. İki arkadaş morga getirdik. Duygulandım biraz. Biraz değil bir hayli duygulandım. Sonra bir görüntü alayım dedim. Görüntü alırken yıkama taşının üzerindeki bebekleri fark ettim. Onları çekmeye yönelirken, 10-15 tane bebeğin içinde üstü örtülmüş, sadece elleri dışarıda, parmağının oynadığını hissettim çocuğun. Parmağını o şekilde oynatıyordu. O esnada yüzünü açtım, ağzından köpük çıkıyordu, ölmemişti. Yaşıyor diye kucağıma alıp acile götürdüm. Acilin doktoruna teslim ettim, çocuğa doktorlarımız yardım etti. Hemen müdahale edildi. Oksijen falan verilince çocuğun karnı oynamaya başladı. Ama ailesinin de öldüğünü duydum, hepsi morgun içindeymiş. Benim duyduğum kadarıyla sadece o çocuk sağ. Bunu yaşadık, beni en duygulandıran şeydi. Kız çocuğuydu. Daha sonra ben sordum, yaşıyor dediler fakat kayıt alınmadığı, isim bulunmadığından dolayı nereye gitti, çok uğraştım ama bulamadım.”
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bazı binaların yıkıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Emniyet müdürünün evinde depremzedelere yardım malzemeleri çıktı
03:06
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