https://sputniknews.com.tr/20230305/bursaspor-amedspor-macinin-ardindan-yasanan-darp-olayiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1067845345.html

Bursaspor-Amedspor maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursaspor-Amedspor maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından soyunma odası koridorunda yaşandığı belirtilen darp olayıyla ilgili... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T22:30+0300

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spor

bursaspor

amedspor

darp

taraftar

maç

kavga

soruşturma

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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği söylenen darp ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.Amedspor Kalecisi Cantuğ: Beni en çok yaralayan, üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim olduAmedspor kalecisi Cantuğ Temel, olaylı maç sonrası açıklamalarda bulundu. Temel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230305/bursaspor-amed-sportif-faaliyetler-macinda-olaylar-cikti-polis-ekipleri-mudahale-etti-1067840448.html

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bursaspor, amedspor, darp, taraftar, maç, kavga, soruşturma