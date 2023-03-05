https://sputniknews.com.tr/20230305/bursaspor-amedspor-macinin-ardindan-yasanan-darp-olayiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1067845345.html
Bursaspor-Amedspor maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bursaspor-Amedspor maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından soyunma odası koridorunda yaşandığı belirtilen darp olayıyla ilgili... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T22:30+0300
2023-03-05T22:30+0300
2023-03-05T22:58+0300
spor
bursaspor
amedspor
darp
taraftar
maç
kavga
soruşturma
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği söylenen darp ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.Amedspor Kalecisi Cantuğ: Beni en çok yaralayan, üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim olduAmedspor kalecisi Cantuğ Temel, olaylı maç sonrası açıklamalarda bulundu. Temel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230305/bursaspor-amed-sportif-faaliyetler-macinda-olaylar-cikti-polis-ekipleri-mudahale-etti-1067840448.html
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bursaspor, amedspor, darp, taraftar, maç, kavga, soruşturma
bursaspor, amedspor, darp, taraftar, maç, kavga, soruşturma
Bursaspor-Amedspor maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı
22:30 05.03.2023 (güncellendi: 22:58 05.03.2023) Abone ol
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından soyunma odası koridorunda yaşandığı belirtilen darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği söylenen darp ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.
Amedspor Kalecisi Cantuğ: Beni en çok yaralayan, üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim oldu
Amedspor kalecisi Cantuğ Temel, olaylı maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Temel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"O kadar cisim atıldı ancak beni en çok yaralayan, üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim oldu. Milliyetçilik yapacağım derken ülkesinin değerlerinin yerlere fırlatılması, bir polis çocuğu olarak beni çok yaraladı."