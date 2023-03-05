https://sputniknews.com.tr/20230305/bursaspor-amed-sportif-faaliyetler-macinda-olaylar-cikti-polis-ekipleri-mudahale-etti-1067840448.html

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında olaylar çıktı: Polis ekipleri müdahale etti

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında olaylar çıktı: Polis ekipleri müdahale etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetle arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında olaylar çıktı. Karşılaşma zaman zaman... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T19:03+0300

2023-03-05T19:03+0300

2023-03-05T19:09+0300

bursaspor

spor

olay

gerginlik

amed sportif faaliyetler

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Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Amed Sportif Faaliyetler takım otobüsünün stada geldiği güzergahta bazı taraftarlar toplanınca, gerginlik yaşandı.Stada gelen ve zemini kontrol için sahaya çıkan Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcuları ile Bursasporlu futbolcular arasında tartışma çıktı. Güvenlik güçleri ve yetkililer, tarafları sakinleştirdi.Maçın ilk düdüğü çaldıktan sonra tribünden atılan maddeler nedeniyle karşılaşma zaman zaman durdu.Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, Çağatay Yılmaz'ın 28. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 81. dakikada ise yine Bursasporlu Enver Cenk Şahin fileleri havalandırarak farkı 2'ye yükseltti.Amed Sportif Faaliyetler, Mehmet Gürkan Özkan'ın 89. dakikadaki golüyle farkı 1'e düşürse de maçtan Bursaspor 2-1 galip ayrıldı.Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında yine gerginlik oldu. Takımların soyunma odasına gittiği sırada saha atlayan bir kişi ile Amed Sportif Faaliyetler'den iki futbolcu arasında arbede yaşandı.Soyunma odası koridorlarında da Amed Sportif Faaliyetler'den bazı futbolcular ile özel güvenlik görevlileri arasında itişmeler oldu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

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bursaspor, olay, gerginlik, amed sportif faaliyetler