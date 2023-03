Bakan Karaismailoğlu deprem bölgesinde: İçme suyu stoklarımızda eksik yok

https://sputniknews.com.tr/20230305/bakan-karaismailoglu-deprem-bolgesinde-icme-suyu-stoklarimizda-eksik-yok-1067830994.html

Deprem bölgesi Adıyaman'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Şehrin yüzde 95'ine kaynağından su verilmekte. Şebekelerdeki arızaların giderilmesine devam ediyoruz...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremlerin etkilediği Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarımla depremin ilk saatlerinde Adıyaman'a geldik. Diğer illerimizde olduğu gibi sizlerin de takip ettiği kesintisiz çalışmalarla Adıyaman'da bir yandan geçici toplu yaşam alanlarını tesis ediyoruz, diğer yandan depremin sebep olduğu acının izlerini ortadan kaldırmak için de çabalıyoruz.Giden canlarımız en büyük üzüntümüzdür. Hepimizin acısıdır. Bu acıyı hiç birimizin unutmasının imkanı yok, mekanları cennet olsun. Yaşadığımız bu büyük felaket, acı devlet millet hepimizi derinden incitti. Bu sızıyı hep içimizde taşıyacağız. Bir yandan da milletimizin yanında olmak ayağa birlikte kalkmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bereketli hilal olarak adlandırılan kutsal şehrimiz Adıyaman'ı da yeniden bayındır kılacağız. Adıyaman'ımızı ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze kattık. Tüm yaralar sarılana kadar da durmayacağız. Çok iyi biliyoruz ki binlence yıllık tarihi ile sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın özünde ilim ve irfan var. Üretim, ticaret ve kültür var. Biz bunları Adıyaman'da yeniden payidar kılana kada durmayacağız. Çocuklarımızın, analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar da durmayacağız.İlk gün nasıl buradaysak, nasıl ki bir an bile buradan ayrılmadıysak son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu sadece Adıyaman'da değil depremden etkilenen diğer 11 ilimizde de gerçekleştireceğiz. Her zerresinde ecdadımızın izi olan bu kutsal şehri tüm tarihi eser ve varlıklarını yeniden aslına uygun şekilde inşa ederken çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkanlar inşa ederek geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman'ı hep birlikte kuracağız.'Konteyner kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz'Adıyaman'ın eşsiz el dokuma halıları yeniden dükkanların vitrinlerini süsleyecek ve tarihi camilerinde okunan ezan sesleri ile cadde ve sokakları yeniden yankılanacak, neşe ile dolacak. Bunları devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Şu anda Adıyaman'da 50 bin 763 çadırda 203 binin üzerinde afetzedemiz barınıyor. Az önce de söylediğim gibi çadırları araf ömrü olarak planladık. Adıyaman'da 2 milyon 193 bin metrekarelik bir alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar da bin 44 konteyner kurduk ve 387 tanesini de kurulmak üzere sahalara indirdik. Konteyner kent kurulacak alanların tesfiye çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da su, elektrik ve kanalizasyon alt yapısı çalışmalarına hızlıca devam ediyoruz.'Şu anda şehrin yüzde 95'ine kaynağından su verilmekte'Şu an itibarıyla da 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik. Onların bir nebze olsun normal hayatlarına dönmeye başlamaları bizlere de büyük bir güç vermekte. İnşallah bu sayı hızla artacak ve Adıyaman'da hayatın normal akışına daha hızlı dönmeye başladığına hep birlikte şahit olacağız. Adıyaman'da yıkımın izlerini de ortadan kaldırıyoruz. Şu anda şehrin yüzde 95'ine kaynağından su verilmekte. Şebekedeki arızaların giderilmesine de devam ediyoruz. İçme suyu stoklarımızda eksik yok. Bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bağlı olarak şehrin tamanına su verebilmekteyiz.Yaklaşık 10 bin kilometrelik yol ağımızda trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır. Bakanlığımıza bağlı olan Karayolları ekiplerimiz sadece Adıyaman genelinde toplam 803 makin ve bine yakın personeli ile çalışmalarına gece gündüz demeden devam etmekte. Yine Bakanlığımızın ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının depremin ilk gününden itibaren üstlendiği kritik çalışmalara dair bilgileri de aktaracak olursam; Karayolları Genel Müdürlüğümüz depdem bölgesinde 3 bin 279 personel, 2 bin 573 makina ve ekipman ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adıyaman dahil olmak üzere depremden etkilenen tüm illerimizde devlet ve il yolları otoyollar tamamen ulaşıma açıktır. Kurtarma ekipleri ve malzemeleri öncelikle deprem havalimanlarına intikal ettiler. Havalimanlarından afet bölgesine ulaştırılan otobüs ve tırlar sevkiyatını sağladık. Bir kez daha hepsine yürekten teşekkür ediyorum.‘Toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirdik’Depremden 1275 kilometre demir yolu hattımız etkilenmişti. bin 182 kilometresinde çalışmalar hızla tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimiz ile 100 bine yakın yolcumuzu taşıdık. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın geçici evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6 Şubat - 3 Mart tarihlerinde 11 bin 287 iç hat, bin 564 dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava taşıtları ile toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirdik. Tahliye amaçlı sivil hava taşıtları ile toplam 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verdik. 15 bin ton insani yardım malzemesini deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırdık."

