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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde farklı noktalarda meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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anadolu otoyolu
türkiye
zincirleme kaza
istanbul
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazalarda yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/anadolu-otoyolunun-duzce-kesiminde-zincirleme-kaza-2-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi-1067745234.html
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anadolu otoyolu, zincirleme kaza, istanbul
anadolu otoyolu, zincirleme kaza, istanbul

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

11:51 05.03.2023 (güncellendi: 11:59 05.03.2023)
© AAAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde farklı noktalarda meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
TÜRKİYE
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
3 Mart, 07:16
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