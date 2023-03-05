https://sputniknews.com.tr/20230305/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-istanbul-istikameti-ulasima-kapandi-1067827319.html

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde farklı noktalarda meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T11:51+0300

2023-03-05T11:51+0300

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anadolu otoyolu

türkiye

zincirleme kaza

istanbul

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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazalarda yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230303/anadolu-otoyolunun-duzce-kesiminde-zincirleme-kaza-2-kisi-oldu-7-kisi-yaralandi-1067745234.html

anadolu otoyolu

türkiye

istanbul

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