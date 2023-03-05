https://sputniknews.com.tr/20230305/ak-partiden-bursaspor-amedspor-macinda-yasananlara-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatilmistir-1067837903.html
AK Parti'den Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır
AK Parti'den Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır
AK Partili Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, “Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” dedi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T16:58+0300
2023-03-05T16:58+0300
2023-03-05T17:00+0300
spor
ak parti
ömer çelik
amedspor
bursaspor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.Sözcü Çelik, “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230305/soyludan-bursaspor-amedspor-macindaki-pankartlarla-ilgili-aciklama-kamu-gorevlileri-aciga-alindi-1067834558.html
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ak parti, ömer çelik, amedspor, bursaspor
ak parti, ömer çelik, amedspor, bursaspor
AK Parti'den Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır
16:58 05.03.2023 (güncellendi: 17:00 05.03.2023) Abone ol
AK Partili Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, “Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Çelik, “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.