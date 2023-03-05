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https://sputniknews.com.tr/20230305/ak-partiden-bursaspor-amedspor-macinda-yasananlara-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatilmistir-1067837903.html
AK Parti'den Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır
AK Parti'den Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır
AK Partili Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, “Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” dedi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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ömer çelik
amedspor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.Sözcü Çelik, “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230305/soyludan-bursaspor-amedspor-macindaki-pankartlarla-ilgili-aciklama-kamu-gorevlileri-aciga-alindi-1067834558.html
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ak parti, ömer çelik, amedspor, bursaspor
ak parti, ömer çelik, amedspor, bursaspor

AK Parti'den Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır

16:58 05.03.2023 (güncellendi: 17:00 05.03.2023)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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AK Partili Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, “Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Çelik, “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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