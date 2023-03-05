https://sputniknews.com.tr/20230305/ak-partiden-bursaspor-amedspor-macinda-yasananlara-iliskin-aciklama-sorusturma-baslatilmistir-1067837903.html

AK Parti'den Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır

AK Parti'den Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama: Soruşturma başlatılmıştır

AK Partili Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, “Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” dedi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T16:58+0300

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spor

ak parti

ömer çelik

amedspor

bursaspor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.Sözcü Çelik, “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230305/soyludan-bursaspor-amedspor-macindaki-pankartlarla-ilgili-aciklama-kamu-gorevlileri-aciga-alindi-1067834558.html

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ak parti, ömer çelik, amedspor, bursaspor