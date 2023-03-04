https://sputniknews.com.tr/20230304/yuk-gemisindeki-yukler-kaydi-gemi-yana-dogru-yatti-1067806608.html

Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı

Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı

Antalya açıklarındaki ahşap taşıyan yük gemisi, yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı, mürettebat güvenlik tedbiri olarak can yeleklerini giyip geminin... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T15:33+0300

2023-03-04T15:33+0300

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türkiye

antalya

yük gemisi

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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi’ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı. Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı. Konyaaltı Sahili’ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu.Şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.

türkiye

antalya

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antalya, yük gemisi