Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230304/yuk-gemisindeki-yukler-kaydi-gemi-yana-dogru-yatti-1067806608.html
Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı
Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı
Antalya açıklarındaki ahşap taşıyan yük gemisi, yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı, mürettebat güvenlik tedbiri olarak can yeleklerini giyip geminin... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:33+0300
2023-03-04T15:33+0300
türkiye
antalya
yük gemisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060692555_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4afc56954e9294351aaed128cec1c26.jpg
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi’ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı. Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı. Konyaaltı Sahili’ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu.Şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060692555_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_eb4192e9c179d59ff00e81837fd6fba4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, yük gemisi
antalya, yük gemisi

Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı

15:33 04.03.2023
© AP PhotoCebelitarık Boğazı'nda gövdesi yarılan yük gemisi
Cebelitarık Boğazı'nda gövdesi yarılan yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
Antalya açıklarındaki ahşap taşıyan yük gemisi, yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı, mürettebat güvenlik tedbiri olarak can yeleklerini giyip geminin arka kısmında toplandı. Geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi’ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı. Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı.
Konyaaltı Sahili’ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu.
Şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала