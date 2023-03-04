https://sputniknews.com.tr/20230304/yuk-gemisindeki-yukler-kaydi-gemi-yana-dogru-yatti-1067806608.html
Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı
Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı
Antalya açıklarındaki ahşap taşıyan yük gemisi, yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı, mürettebat güvenlik tedbiri olarak can yeleklerini giyip geminin... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:33+0300
2023-03-04T15:33+0300
2023-03-04T15:33+0300
türkiye
antalya
yük gemisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060692555_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4afc56954e9294351aaed128cec1c26.jpg
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi’ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı. Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı. Konyaaltı Sahili’ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu.Şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060692555_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_eb4192e9c179d59ff00e81837fd6fba4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, yük gemisi
Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı
Abone ol
Antalya açıklarındaki ahşap taşıyan yük gemisi, yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı, mürettebat güvenlik tedbiri olarak can yeleklerini giyip geminin arka kısmında toplandı. Geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi’ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı. Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı.
Konyaaltı Sahili’ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu.
Şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.