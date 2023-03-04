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https://sputniknews.com.tr/20230304/tayland-basbakani-prayut-musahede-altina-alindi-1067808659.html
Tayland Başbakanı Prayut müşahede altına alındı
Tayland Başbakanı Prayut müşahede altına alındı
Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, sağ kolunda yaşadığı şişlik ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doktorlar tarafından müşahede altına alındı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T16:44+0300
2023-03-04T16:44+0300
dünya
tayland
prayut chan-o-cha
hasta
ağır hasta
gut hastalığı
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Tayland’da yaklaşan genel seçimler öncesinde yoğun bir programı bulunan Başbakan Prayut Chan-o-cha, elinde yaşadığı şişlik ve ağrı şikayetiyle sabah saatlerinde başkent Bangkok’ta yer alan Phramongkutklao Hastanesi’ne gitti. Başbakan Prayut müşahede altına alınırken, doktorların tavsiyesi üzerine geceyi hastanede geçirme kararı aldı. Doktorların yoğun çalışmaması ve seyahat etmeme önerisi üzerine Prayut’un bir sonraki haftadaki seyahat programını iptal ettiği duyuruldu. Yalancı gut hastalığı şüphesiyle antibiyotik tedavisine başlanan ve kolu sargıya alınan Başbakan Prayut'un, yarın taburcu olması bekleniyor.Öte yandan Tayland’da yaklaşan genel seçimler öncesinde yoğun bir programı bulunan Başbakan Prayut, dün öğle saatlerinde başkent Bangkok’un kuzeyinde yer alan Ayutthaya'ya giderek bölge halkıyla bir araya gelmiş, tapınak ziyareti gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230304/abdli-ekonomist-mcmaken-abd-ve-nato-ukrayna-ihtilafina-iliskin-her-konuda-yanildi-1067807968.html
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tayland, prayut chan-o-cha, hasta, ağır hasta, gut hastalığı
tayland, prayut chan-o-cha, hasta, ağır hasta, gut hastalığı

Tayland Başbakanı Prayut müşahede altına alındı

16:44 04.03.2023
© İHA / KAAN ÇOLAK-AW840972Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-ch
Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-ch - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA / KAAN ÇOLAK-AW840972
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Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, sağ kolunda yaşadığı şişlik ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doktorlar tarafından müşahede altına alındı.
Tayland’da yaklaşan genel seçimler öncesinde yoğun bir programı bulunan Başbakan Prayut Chan-o-cha, elinde yaşadığı şişlik ve ağrı şikayetiyle sabah saatlerinde başkent Bangkok’ta yer alan Phramongkutklao Hastanesi’ne gitti. Başbakan Prayut müşahede altına alınırken, doktorların tavsiyesi üzerine geceyi hastanede geçirme kararı aldı. Doktorların yoğun çalışmaması ve seyahat etmeme önerisi üzerine Prayut’un bir sonraki haftadaki seyahat programını iptal ettiği duyuruldu. Yalancı gut hastalığı şüphesiyle antibiyotik tedavisine başlanan ve kolu sargıya alınan Başbakan Prayut'un, yarın taburcu olması bekleniyor.
Öte yandan Tayland’da yaklaşan genel seçimler öncesinde yoğun bir programı bulunan Başbakan Prayut, dün öğle saatlerinde başkent Bangkok’un kuzeyinde yer alan Ayutthaya'ya giderek bölge halkıyla bir araya gelmiş, tapınak ziyareti gerçekleştirmişti.
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