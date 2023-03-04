https://sputniknews.com.tr/20230304/abdli-ekonomist-mcmaken-abd-ve-nato-ukrayna-ihtilafina-iliskin-her-konuda-yanildi-1067807968.html

ABD’li ekonomist McMaken: ABD ve NATO, Ukrayna ihtilafına ilişkin her konuda yanıldı

ABD’li ekonomist McMaken: ABD ve NATO, Ukrayna ihtilafına ilişkin her konuda yanıldı

ABD’li ekonomist Ryan McMacken, ABD ve NATO yetkililerinin Ukrayna ihtilafına ilişkin tüm tahminlerinde yanıldıklarını ifade etti. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T16:23+0300

2023-03-04T16:23+0300

2023-03-04T16:23+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

operasyon

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna krizi

nato

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ABD’li ekonomist Ryan McMacken, Amerikan düşünce kuruluşu Von Mises Institute için kaleme aldığı makalede, Ukrayna'daki Rus özel askeri operasyonunun başlamasının üzerinden bir yıl geçtiğini, ancak ABD yetkilileri ve NATO ülkeleri tarafından çatışmaya ilişkin yapılan tek bir tahminin bile gerçekleşmediğini belirtti.McMaken, “Amerikan yetkilileri ve onlara bağlı medyanın ‘Rusya'nın yakında Avrupa'nın yarısını ele geçireceği’ yönündeki tahminleri asla gerçekleşmedi. Ekonomik yaptırımlar ‘Rus rejiminin’ çökmesine yol açmadı. Dünya toplumunun büyük bir kısmı çatışmaya karşı belirsiz bir tutum içinde ve çözümü için en olası senaryo, müzakereler yoluyla ateşkesin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.ABD ve NATO'nun Ukrayna ihtilafını üçüncü bir dünya savaşına dönüştürmeye yönelik tüm çabalarına rağmen, çatışmanın bölgesel karakterini koruduğuna dikkat çeken McMaken, “Görünüşe göre gezegenin çoğu, Ukrayna'daki Amerikan çizgisinin hayata geçirilmesi için fedakarlık yapmaya yanaşmıyor ve birçok kişi, ABD'nin ulusal egemenliğe saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki söyleminin arkasında tam bir ikiyüzlülüğün yattığını görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230304/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-500e-yakin-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1067806091.html

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