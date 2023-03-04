İYİ Partili Usta’dan ‘kapı hala açık’ mesajı

"Millet iradesi diyerek geldik. Anketler ortada, çalışmalar ortada. Sonuçlara bakılsın denildi. Başından beri masaya getirilen husus, halkın tercihlerini yansıtma şeklinde oldu. Kazanma ihtimali çok daha güçlü adaylar varken, bunların CHP rozetini taşıması nedeniyle çağrımıza ‘siyasi nezakete uymaz’ deniliyor. CHP rozeti taşıyor olsalar da bu iki başkan ‘millet ittifakı’nın belediye başkanları. Kılıçdaroğlu’nun ismini ilk Gültekin bey söyledi. Bunu söylerken CHP’nin iç işlerine mi karışmış oldu? Muhalefet medyasında verildiği gibi değil."