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İYİ Partili Usta’dan ‘kapı hala açık’ mesajı
İYİ Partili Usta’dan ‘kapı hala açık’ mesajı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, ‘altılı masa’ konusunda kapının hala açık olduğunu belirterek ”Baştaki çalışma ilkelerine dönülecek olursa bu... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T14:26+0300
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politika
iyi parti
erhan usta
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘altılı masa’yı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine çağrı yapması sonrası tartışmalar sürüyor.Erhan Usta, İYİ Parti liderinin hamlesiyle ilgili Habertürk yayınında şunları söyledi: ‘Anketler ortada’‘Henüz karar verilmedi’
https://sputniknews.com.tr/20230304/aksenerin-basdanismani-turhan-comez-aksener-masadan-dirseklendi-1067804304.html
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iyi parti, erhan usta, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), altılı masa
iyi parti, erhan usta, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), altılı masa

İYİ Partili Usta’dan ‘kapı hala açık’ mesajı

14:26 04.03.2023 (güncellendi: 14:33 04.03.2023)
© AAİYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, ‘altılı masa’ konusunda kapının hala açık olduğunu belirterek ”Baştaki çalışma ilkelerine dönülecek olursa bu devam eder” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘altılı masa’yı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine çağrı yapması sonrası tartışmalar sürüyor.
Erhan Usta, İYİ Parti liderinin hamlesiyle ilgili Habertürk yayınında şunları söyledi:

”Akşener masayı dağıttı yorumları yapılıyor. Akşener, masadan kaldırılmak istendi. ‘Beş genel başkanın imzasıyla karar alınabilir’ şeklindeki yaklaşım masanın ruhuna aykırı. Bu uygulama bugüne kadarkilere aykırıydı. Bugüne kadar mutabakat yerine ‘çoğunlukla karar alınabilir gibi uygulama olmadı."

‘Anketler ortada’

"Millet iradesi diyerek geldik. Anketler ortada, çalışmalar ortada. Sonuçlara bakılsın denildi. Başından beri masaya getirilen husus, halkın tercihlerini yansıtma şeklinde oldu. Kazanma ihtimali çok daha güçlü adaylar varken, bunların CHP rozetini taşıması nedeniyle çağrımıza ‘siyasi nezakete uymaz’ deniliyor. CHP rozeti taşıyor olsalar da bu iki başkan ‘millet ittifakı’nın belediye başkanları. Kılıçdaroğlu’nun ismini ilk Gültekin bey söyledi. Bunu söylerken CHP’nin iç işlerine mi karışmış oldu? Muhalefet medyasında verildiği gibi değil."

‘Henüz karar verilmedi’

"Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK’te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da ‘bu tavrı sürdüreceğiz’ denirse bu devam eder. Ancak ‘çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz’ denirse olmaz.”

"Meral Akşener iki belediye Başkanının adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Ellerini siz kaldırın' dedi."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez: Akşener masadan dirseklendi
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