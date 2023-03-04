Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez: Akşener masadan dirseklendi

Bugün yaşanan tabloyu iyi anlamak için biraz geriye gitmek lazım. Son bir yıldır mutat toplantılar yapıldı ve açıklama metinleri yayınlandı. Orada önemli bilgiler yer aldı. Anayasa değişikliği önerisi de getirildi. Fakat bu Millet İttifakı’nın yaptığı en önemli çalışma Türkiye’nin çözümüyle ilgili bir hazırlık çalışmasıydı. Son bir yıldır son derece düzenli bir çalışma yürüttü.

Millet İttifakı neden kuruldu? Bunu anlamak için o güne dönmek lazım. İttifakı oluşturan her bir parti seçim güvenliği konusunda ortak hareket etmek zorundaydı. Öte yandan ortak bir aday çıkarılması söz konusuydu. Bu tek adam rejiminin bir an önce son bulması ve parlamenter rejime çıkması söz konusuydu. Bu yol boyunca sayın Akşener dedi ki ‘biz noter değiliz’. Birinci vurgusu buydu. Öteki vurgusu ise ‘ben aday olmayacağım’ dedi. Bununla beraber ‘bir anket yapalım, en doğru yol anket yapmaktı’ dedi. Bu görüşler de masanın diğer bileşenleri tarafından bir anlamda onaylandı. Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği bir görüş vardı; ‘altılı masa ortak karar verecekti’…Buraya kadar hiçbir sorun yok.