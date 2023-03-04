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https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partili-tatlioglu-bu-bir-secimi-kaybetmeyi-onleme-hamlesidir-1067806736.html
İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir
İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüş farkımız yok, yine arayışımız odur. Bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir"... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:38+0300
2023-03-04T15:38+0300
türkiye
iyi parti
meral akşener
ismail tatlıoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını desteklemeyeceğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Gazetecilerin sorularına yanıt veren Tatlıoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüş farkımız yok, yine arayışımız odur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partili-ciraydan-cumhur-ittifaki-ile-is-birligi-iddiasina-tepki-ahlaksizca-1067804911.html
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iyi parti, meral akşener, ismail tatlıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
iyi parti, meral akşener, ismail tatlıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir

15:38 04.03.2023
© AAİYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüş farkımız yok, yine arayışımız odur. Bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir" dedi.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını desteklemeyeceğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gazetecilerin sorularına yanıt veren Tatlıoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüş farkımız yok, yine arayışımız odur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir" ifadelerini kullandı.
Aytun Çıray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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