https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partili-tatlioglu-bu-bir-secimi-kaybetmeyi-onleme-hamlesidir-1067806736.html

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüş farkımız yok, yine arayışımız odur. Bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir"... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T15:38+0300

2023-03-04T15:38+0300

2023-03-04T15:38+0300

türkiye

iyi parti

meral akşener

ismail tatlıoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını desteklemeyeceğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Gazetecilerin sorularına yanıt veren Tatlıoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir görüş farkımız yok, yine arayışımız odur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partili-ciraydan-cumhur-ittifaki-ile-is-birligi-iddiasina-tepki-ahlaksizca-1067804911.html

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iyi parti, meral akşener, ismail tatlıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu