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İyi Partili Çıray'dan 'Cumhur İttifakı ile iş birliği' iddiasına tepki: Ahlaksızca
İyi Partili Çıray'dan 'Cumhur İttifakı ile iş birliği' iddiasına tepki: Ahlaksızca
İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Cumhur İttifakı ile iş birliği iddialarına tepki göstererek, "Bu dedikoduları ahlâksızca ve utanç verici olarak buluyorum"... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T14:28+0300
2023-03-04T14:28+0300
politika
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'daki beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda uzlaştığını, kendilerinin ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyeceğini açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çıray, şöyle konuştu:"Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir."
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iyi parti, aytun çıray
iyi parti, aytun çıray

İyi Partili Çıray'dan 'Cumhur İttifakı ile iş birliği' iddiasına tepki: Ahlaksızca

14:28 04.03.2023
© AA / Aytun Çıray
Aytun Çıray - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA /
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İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Cumhur İttifakı ile iş birliği iddialarına tepki göstererek, "Bu dedikoduları ahlâksızca ve utanç verici olarak buluyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'daki beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olması konusunda uzlaştığını, kendilerinin ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyeceğini açıklamasının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çıray, şöyle konuştu:
"Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir."
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