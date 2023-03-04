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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/hatay-valiliginden-icme-suyu-aciklamasi-yeterli-su-stogumuz-mevcut-kara-propaganda-yapiliyor-1067803020.html
Hatay Valiliği'nden içme suyu açıklaması: Yeterli su stoğumuz mevcut, kara propaganda yapılıyor
Hatay Valiliği'nden içme suyu açıklaması: Yeterli su stoğumuz mevcut, kara propaganda yapılıyor
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada," Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T13:33+0300
2023-03-04T13:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
hatay valiliği
içme suyu
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Depremin en büyük hasarı verdiği Hatay'da şebeke suyu ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı. Arızların giderilmesi ile birlikte suyun verildiğini bildiren valilik, hijyen amaçlı kullanımın uygun olduğunu, ancak içme suyu olarak şuanda tercih edilmemesi gerektiğini bildirdi.Valilik açıklamasında, "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/hatay-buyuksehir-belediyesi-acil-icme-suyu-problemi-artarak-surmektedir-1067789689.html
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hatay, hatay valiliği, içme suyu
hatay, hatay valiliği, içme suyu

Hatay Valiliği'nden içme suyu açıklaması: Yeterli su stoğumuz mevcut, kara propaganda yapılıyor

13:33 04.03.2023 (güncellendi: 13:35 04.03.2023)
© İHAHatay - Erzin
Hatay - Erzin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA
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Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada," Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir" denildi.
Depremin en büyük hasarı verdiği Hatay'da şebeke suyu ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı. Arızların giderilmesi ile birlikte suyun verildiğini bildiren valilik, hijyen amaçlı kullanımın uygun olduğunu, ancak içme suyu olarak şuanda tercih edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Defne, Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir
00:16
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