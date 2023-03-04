https://sputniknews.com.tr/20230304/hatay-buyuksehir-belediyesi-acil-icme-suyu-problemi-artarak-surmektedir-1067789689.html
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü belirterek, "Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T00:16+0300
2023-03-04T00:16+0300
2023-03-04T00:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay büyükşehir belediyesi
deprem
su
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'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da temiz su sorununun yaşandığı aktarıldı.Hatay Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin #hataydasuyok etiketiyle konuya ilişkin açıklama yapıldı.Konuya dair Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir" denildi.
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hatay büyükşehir belediyesi, deprem, su
hatay büyükşehir belediyesi, deprem, su
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü belirterek, "Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da temiz su sorununun yaşandığı aktarıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin #hataydasuyok
etiketiyle konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Konuya dair Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir" denildi.