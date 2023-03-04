https://sputniknews.com.tr/20230304/hatay-buyuksehir-belediyesi-acil-icme-suyu-problemi-artarak-surmektedir-1067789689.html

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü belirterek, "Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T00:16+0300

2023-03-04T00:16+0300

2023-03-04T00:16+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay büyükşehir belediyesi

deprem

su

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067433195_0:45:864:531_1920x0_80_0_0_4b980479b58e178a9260a523d1ba533e.jpg

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da temiz su sorununun yaşandığı aktarıldı.Hatay Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin #hataydasuyok etiketiyle konuya ilişkin açıklama yapıldı.Konuya dair Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir" denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay büyükşehir belediyesi, deprem, su