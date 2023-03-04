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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/elbistanda-depremde-yikilan-binalara-iliskin-su-ana-kadar-10-kisi-tutuklandi-1067791025.html
Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı
Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 35 kişiden 10'u... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T01:28+0300
2023-03-04T01:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
elbistan
kahramanmaraş
soruşturma
gözaltı
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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ölüm olayının gerçekleştiği 431 binayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 139 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 22'si yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.Haklarında gözaltı kararı verilen 104 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/elbistanda-deprem-sorusturmasinda-ikinci-tutuklama-1067734786.html
elbistan
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elbistan, kahramanmaraş, soruşturma, gözaltı
elbistan, kahramanmaraş, soruşturma, gözaltı

Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı

01:28 04.03.2023
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ölüm olayının gerçekleştiği 431 binayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 139 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 22'si yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 104 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Elbistan'da deprem soruşturmasında ikinci tutuklama
2 Mart, 21:42
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