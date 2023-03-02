https://sputniknews.com.tr/20230302/elbistanda-deprem-sorusturmasinda-ikinci-tutuklama-1067734786.html

Elbistan'da deprem soruşturmasında ikinci tutuklama

Elbistan'da deprem soruşturmasında ikinci tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın depremde yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmaları çerçevesinde 1 kişi... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T21:42+0300

2023-03-02T21:42+0300

2023-03-02T21:42+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

elbistan

deprem

kahramanmaraş

cumhuriyet başsavcılığı

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Elbistan Adliyesi'nde cumhuriyet savcıları nezaretinde kurulan ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, çok sayıda şüpheli ile ilgili hiçbir detayı atlamadan çalışıyor.Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden P.P., Antalya'da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde S.D. adlı şüphelinin firari durumda olduğu öğrenildi. S.S. ve H.G. adlı şüpheliler ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden soruşturmalarla ilgili çok sayıda kişi hakkında yakalama, arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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