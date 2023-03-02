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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/elbistanda-deprem-sorusturmasinda-ikinci-tutuklama-1067734786.html
Elbistan'da deprem soruşturmasında ikinci tutuklama
Elbistan'da deprem soruşturmasında ikinci tutuklama
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın depremde yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmaları çerçevesinde 1 kişi... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T21:42+0300
2023-03-02T21:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
elbistan
deprem
kahramanmaraş
cumhuriyet başsavcılığı
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Elbistan Adliyesi'nde cumhuriyet savcıları nezaretinde kurulan ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, çok sayıda şüpheli ile ilgili hiçbir detayı atlamadan çalışıyor.Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden P.P., Antalya'da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde S.D. adlı şüphelinin firari durumda olduğu öğrenildi. S.S. ve H.G. adlı şüpheliler ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden soruşturmalarla ilgili çok sayıda kişi hakkında yakalama, arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.
elbistan
kahramanmaraş
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elbistan, deprem, kahramanmaraş, cumhuriyet başsavcılığı
elbistan, deprem, kahramanmaraş, cumhuriyet başsavcılığı

Elbistan'da deprem soruşturmasında ikinci tutuklama

21:42 02.03.2023
© İHAAğır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın depremde yıkılan ve ölümlerin yaşandığı binalarla ilgili soruşturmaları çerçevesinde 1 kişi daha tutuklandı.
Elbistan Adliyesi'nde cumhuriyet savcıları nezaretinde kurulan ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerinin dahil olduğu Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, çok sayıda şüpheli ile ilgili hiçbir detayı atlamadan çalışıyor.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden P.P., Antalya'da SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde S.D. adlı şüphelinin firari durumda olduğu öğrenildi. S.S. ve H.G. adlı şüpheliler ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden soruşturmalarla ilgili çok sayıda kişi hakkında yakalama, arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.
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