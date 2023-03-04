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Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T01:35+0300
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türkiye
meteoroloji
toz
toz taşınımı
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/meteoroloji-bati-illerinde-iki-gun-boyunca-toz-tasinimi-bekleniyor-1067486634.html
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meteoroloji, toz, toz taşınımı
meteoroloji, toz, toz taşınımı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

01:35 04.03.2023 (güncellendi: 01:37 04.03.2023)
© AAŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gün içinde etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde yoğunlaştı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gün içinde etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde yoğunlaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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YAŞAM
Meteoroloji: Batı illerinde iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor
25 Şubat, 09:34
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