https://sputniknews.com.tr/20230304/dogu-ve-guneydogu-anadolu-icin-toz-tasinimi-uyarisi-1067791293.html

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T01:35+0300

2023-03-04T01:35+0300

2023-03-04T01:37+0300

türkiye

meteoroloji

toz

toz taşınımı

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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230225/meteoroloji-bati-illerinde-iki-gun-boyunca-toz-tasinimi-bekleniyor-1067486634.html

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meteoroloji, toz, toz taşınımı