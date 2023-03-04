https://sputniknews.com.tr/20230304/dogu-ve-guneydogu-anadolu-icin-toz-tasinimi-uyarisi-1067791293.html
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T01:35+0300
2023-03-04T01:35+0300
2023-03-04T01:37+0300
türkiye
meteoroloji
toz
toz taşınımı
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/meteoroloji-bati-illerinde-iki-gun-boyunca-toz-tasinimi-bekleniyor-1067486634.html
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meteoroloji, toz, toz taşınımı
meteoroloji, toz, toz taşınımı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
01:35 04.03.2023 (güncellendi: 01:37 04.03.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.