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Meteoroloji: Batı illerinde iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji: Batı illerinde iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde iki gün boyunca toz taşınımı beklendiğini bildirdi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T09:34+0300
2023-02-25T09:34+0300
yaşam
toz
toz taşınımı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazatesi günü yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımının Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor.Toz taşınımının pazartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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toz, toz taşınımı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
toz, toz taşınımı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji: Batı illerinde iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor

09:34 25.02.2023
© DHAŞırnak ve Siirt'te toz taşınımı
Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde iki gün boyunca toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazatesi günü yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.
Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımının Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımının pazartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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