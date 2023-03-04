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https://sputniknews.com.tr/20230304/depremlerde-gaziantepte-yikilan-bir-binanin-muteahhidi-karsta-yakalandi-1067803152.html
Depremlerde Gaziantep'te yıkılan bir binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı
Depremlerde Gaziantep'te yıkılan bir binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan bir binanın müteahhidi, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T13:39+0300
2023-03-04T13:39+0300
türkiye
gaziantep
nurdağı
müteahhit
gözaltı
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Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremlerde yaptığı binanın yıkılması nedeniyle Gaziantep Nurdağı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranması olan müteahhit S.Ç.K'nin (49), Sarıkamış'taki bir otelde konakladığını tespit etti.Gözaltına alınan S.Ç.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/70-kisinin-hayatini-kaybettigi-alpargun-apartmaninin-muteahhidi-dere-yatagi-oldugunu-biliyordum-1067746407.html
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gaziantep
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gaziantep, nurdağı, müteahhit, gözaltı
gaziantep, nurdağı, müteahhit, gözaltı

Depremlerde Gaziantep'te yıkılan bir binanın müteahhidi Kars'ta yakalandı

13:39 04.03.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan bir binanın müteahhidi, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yakalandı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremlerde yaptığı binanın yıkılması nedeniyle Gaziantep Nurdağı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranması olan müteahhit S.Ç.K'nin (49), Sarıkamış'taki bir otelde konakladığını tespit etti.
Gözaltına alınan S.Ç.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hasan Alpargün - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
70 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi: Dere yatağı olduğunu biliyordum
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