70 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi: Dere yatağı olduğunu biliyordum

“İnşaatın yapım aşamasında bir ekip inşaatı inceledi ancak yine o dönem belediye personeli olan iki görevli harç yapılırken denetleme yapmadı. H. ve N. isimli belediye görevlileri sadece oturdukları yerden denetleme yapmış gibi evrakları imzaladılar. Herhangi bir kurumdan herhangi bir görevli denetlemeye gelmedi. Sadece temel üstü ve iskan izni alınırken denetlemeye geldiler. G. isimli şahıs da belediyede mimari tatbikat projesi hususunda onay veren görevlidir, herhangi bir denetimi olmamıştır, sadece evraka imza atmıştır.”