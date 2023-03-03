70 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi: Dere yatağı olduğunu biliyordum
© İHAHasan Alpargün
© İHA
Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Adana’da yıkılan ve 70 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’yla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan Hasan Alpargün, binayı dere yatağına yaptığını bildiğini itiraf etti.
Adana’da yıkılan ve 70 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı’yla ilgili soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta yakalanıp 13 Şubat’ta tutuklanan Hasan Alpargün’ün verdiği ifade de ortaya çıktı.
Alpargün ifadesinde şunları kaydetti:
“Binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi ancak su yoktu, imar izni de vardı. Ben başta arsa sahibine burada bina yapmanın zor olduğunu, istinat duvarı yapılması gerektiğini, söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim. Ben yapmasaydım başkası yapacaktı. Bina inşasında doğada hazır olan çakıl ve kumları kullandık, inşaatta çalışan işçilere çimento ve demir miktarının projeye uygun olarak kullanılmasını söyledim ancak denetim yapmadım, diğer kısımları denetlemeye gidiyordum, söylediğim şekilde yaptılar mı bilmiyorum.”
‘Denetleme yapılmadı’
Alpargün, şöyle devam etti:
“İnşaatın yapım aşamasında bir ekip inşaatı inceledi ancak yine o dönem belediye personeli olan iki görevli harç yapılırken denetleme yapmadı. H. ve N. isimli belediye görevlileri sadece oturdukları yerden denetleme yapmış gibi evrakları imzaladılar. Herhangi bir kurumdan herhangi bir görevli denetlemeye gelmedi. Sadece temel üstü ve iskan izni alınırken denetlemeye geldiler. G. isimli şahıs da belediyede mimari tatbikat projesi hususunda onay veren görevlidir, herhangi bir denetimi olmamıştır, sadece evraka imza atmıştır.”
Tutuklu sayısı 220 oldu
Depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda tutuklu sayısı 220’ye yükseldi. Şüpheli sayısının da 869’a yükseldiği soruşturmalarda, 298 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 81’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 152 şüpheli hakkında yakalama, 81 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi. Gözaltında bulunan 4 kişinin işlemleri sürüyor