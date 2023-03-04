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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/alman-rheinmetall-sirketi-ukraynada-tank-uretimi-icin-gorusmeler-yurutuyoruz-1067800728.html
Alman Rheinmetall şirketi: Ukrayna'da tank üretimi için görüşmeler yürütüyoruz
Alman Rheinmetall şirketi: Ukrayna'da tank üretimi için görüşmeler yürütüyoruz
Alman Rheinmetall şirketi, Ukrayna’da Panther KF5 tankı üretecek bir fabrika kurmak için Ukraynalı yetkililerle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:53+0300
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ukrayna krizi
tank
leopard 2a4 tipi tank
tank palet fabrikası
ukrayna
ukrayna krizi
almanya
rusya
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Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Rheinische Post’a demecinde, Ukrayna'daki çatışmanın yıllarca sürebileceğini belirterek, Ukraynalı yetkililerle ülkede yılda yaklaşık 400 Panther KF5 tankı üretebilecek bir fabrika inşası için görüşmeler yürüttüklerini söyledi.Fabrikanın maliyetini yaklaşık 200 milyon euro olarak tahmin ettiklerini belirten Papperger, görüşmeleri ‘umut verici’ olarak nitelendirerek şirketin önümüzdeki iki ay içinde nihai kararını vereceğini vurguladı.Ukrayna'nın şu anda 600-800 tanka ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Papperger, "Almanya elindeki 300 Leopard-2 tanklarının hepsini verse bile, bu yine de yetmeyecek" diyerek, Rheinmetall’in şu anda Kiev'e yaklaşık 250 birim askeri teçhizat tedarik etmeye hazır olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230304/ab-rus-bankalari-icin-swift-yerine-yeni-bir-islem-onerdi-1067800094.html
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tank, leopard 2a4 tipi tank, tank palet fabrikası, ukrayna, ukrayna krizi, almanya, rusya
tank, leopard 2a4 tipi tank, tank palet fabrikası, ukrayna, ukrayna krizi, almanya, rusya

Alman Rheinmetall şirketi: Ukrayna'da tank üretimi için görüşmeler yürütüyoruz

12:53 04.03.2023
© Fotoğraf : Rheinmetall AG Alman Rheinmetall Panther KF51 tankı
Alman Rheinmetall Panther KF51 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© Fotoğraf : Rheinmetall AG
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Alman Rheinmetall şirketi, Ukrayna’da Panther KF5 tankı üretecek bir fabrika kurmak için Ukraynalı yetkililerle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Rheinische Post’a demecinde, Ukrayna'daki çatışmanın yıllarca sürebileceğini belirterek, Ukraynalı yetkililerle ülkede yılda yaklaşık 400 Panther KF5 tankı üretebilecek bir fabrika inşası için görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
Fabrikanın maliyetini yaklaşık 200 milyon euro olarak tahmin ettiklerini belirten Papperger, görüşmeleri ‘umut verici’ olarak nitelendirerek şirketin önümüzdeki iki ay içinde nihai kararını vereceğini vurguladı.
Ukrayna'nın şu anda 600-800 tanka ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Papperger, "Almanya elindeki 300 Leopard-2 tanklarının hepsini verse bile, bu yine de yetmeyecek" diyerek, Rheinmetall’in şu anda Kiev'e yaklaşık 250 birim askeri teçhizat tedarik etmeye hazır olduğunu kaydetti.
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