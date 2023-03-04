https://sputniknews.com.tr/20230304/alman-rheinmetall-sirketi-ukraynada-tank-uretimi-icin-gorusmeler-yurutuyoruz-1067800728.html

Alman Rheinmetall şirketi: Ukrayna'da tank üretimi için görüşmeler yürütüyoruz

Alman Rheinmetall şirketi: Ukrayna'da tank üretimi için görüşmeler yürütüyoruz

Alman Rheinmetall şirketi, Ukrayna’da Panther KF5 tankı üretecek bir fabrika kurmak için Ukraynalı yetkililerle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T12:53+0300

2023-03-04T12:53+0300

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ukrayna krizi

tank

leopard 2a4 tipi tank

tank palet fabrikası

ukrayna

ukrayna krizi

almanya

rusya

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Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Rheinische Post’a demecinde, Ukrayna'daki çatışmanın yıllarca sürebileceğini belirterek, Ukraynalı yetkililerle ülkede yılda yaklaşık 400 Panther KF5 tankı üretebilecek bir fabrika inşası için görüşmeler yürüttüklerini söyledi.Fabrikanın maliyetini yaklaşık 200 milyon euro olarak tahmin ettiklerini belirten Papperger, görüşmeleri ‘umut verici’ olarak nitelendirerek şirketin önümüzdeki iki ay içinde nihai kararını vereceğini vurguladı.Ukrayna'nın şu anda 600-800 tanka ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Papperger, "Almanya elindeki 300 Leopard-2 tanklarının hepsini verse bile, bu yine de yetmeyecek" diyerek, Rheinmetall’in şu anda Kiev'e yaklaşık 250 birim askeri teçhizat tedarik etmeye hazır olduğunu kaydetti.

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tank, leopard 2a4 tipi tank, tank palet fabrikası, ukrayna, ukrayna krizi, almanya, rusya