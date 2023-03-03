https://sputniknews.com.tr/20230303/turkiye-disislerinden-abdnin-2021-terorizm-raporuna-elestiri-ulkemizin-mucadelesini-carpitmakta-1067744523.html

Türkiye Dışişleri'nden ABD’nin 2021 Terörizm Raporu’na eleştiri: Ülkemizin mücadelesini çarpıtmakta

Türkiye Dışişleri'nden ABD’nin 2021 Terörizm Raporu’na eleştiri: Ülkemizin mücadelesini çarpıtmakta

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu’na ilişkin, “Rapor, ülkemizin güvenliğine doğrudan... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T05:43+0300

2023-03-03T05:43+0300

2023-03-03T05:43+0300

dünya

abd

türkiye

dışişleri bakanlığı

2021

terör

rapor

işid

fetö

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101774/49/1017744996_0:55:1187:722_1920x0_80_0_0_fc0112f10476e4f442c046b3d20a7bea.jpg

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 Yılı Terörizm Raporu’nu eleştirdi. Bilgiç, yaptığı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu, ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı bir şekilde çarpıtmaktadır. Türkiye, PKK/PYD/YPG, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeden yürüttüğü mücadelesini hukuk temelinde sürdürmekte, bu alanda uluslararası çabalara etkin katkı sağlamaktadır. Raporda, PKK terör örgütünün uzantısı olan sözde 'SDG'nin ABD’nin DEAŞ’la mücadeledeki ortağı olarak zikredilmesi, bir terör örgütüyle mücadelede bir diğer terör örgütünün kullanılmasının yanlışlığının ABD makamlarınca halen idrak edilemediğini ortaya koymaktadır” dedi.ABD’yi müttefiklik ruhuna uygun şekilde Türkiye ile dayanışma göstermeye, terörizmle mücadelede ilkeli, tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım sergilemeye çağıran Bilgiç, şöyle devam etti:“Raporda, taraflı basın haberlerine atfen, Suriye ve Irak’a yönelik terörle mücadele operasyonlarımızın sivil kayıplara yol açtığı iddialarına yer verilmesi de ayrıca bir garabettir. 2016 yılında ülkemizdeki kanlı darbe girişiminin faili olan ve ABD dahil, bulunduğu her ülkede suç faaliyetlerine karışan FETÖ’nün terör örgütü niteliği, Türk yargısı tarafından somut delillere dayanan yargı kararlarıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle, raporda FETÖ mensuplarına karşı mücadelemizin siyasi saikli olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. ABD’den beklentimiz, ülkesindeki FETÖ mevcudiyetini ve faaliyetlerini bir an evvel sonlandırmasıdır. Raporda, kulaktan dolma ve taraflı basın haberlerine dayanan iddialara yer verilmesi ise, raporun ciddiyeti hakkında şüphe uyandırmaktadır."

https://sputniknews.com.tr/20230301/turkiyeden-kerkukte-turkmencenin-resmi-kullaniminin-kisitlanmasina-iliskin-aciklama-1067661653.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, türkiye, dışişleri bakanlığı, 2021, terör, rapor, işid, fetö, pkk, ypg/pkk