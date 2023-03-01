https://sputniknews.com.tr/20230301/turkiyeden-kerkukte-turkmencenin-resmi-kullaniminin-kisitlanmasina-iliskin-aciklama-1067661653.html

Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama

Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından Irak makamlarına bu kararın süratle gözden geçirilmesi... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:48+0300

2023-03-01T15:48+0300

2023-03-01T15:48+0300

türkiye

türkiye

dışişleri bakanlığı

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Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince alınan bir kararla, Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirildiğinin öğrenildiği belirtildi.Bu kararın Irak'ın kurucu ve asli unsurlarından olan Türkmenlerin temel haklarının ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Aynı zamanda Irak Anayasası'ndaki hükümlerle de açıkça çelişmektedir. Nitekim, Anayasa'nın dördüncü maddesi, Türkmenlerin nüfus yoğunluğunu oluşturduğu idari birimlerde Türkmencenin resmi dil olduğu hükmünü amirdir. Keza Irak Anayasası'nın 125. maddesi de Anayasa'nın, Irak'ı oluşturan tüm bileşenlerin idari ve kültürel haklarını teminat altına aldığını vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.Irak'ın ve Kerkük Vilayetinin ana unsurlarından olan Türkmenlerin hak ve hassasiyetlerini göz ardı eden bu tür adımların Kerkük’te barış içinde bir arada yaşama kültürünün tesis edilmesine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkati çekilen açıklamada, "Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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