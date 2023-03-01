Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230301/turkiyeden-kerkukte-turkmencenin-resmi-kullaniminin-kisitlanmasina-iliskin-aciklama-1067661653.html
Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama
Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından Irak makamlarına bu kararın süratle gözden geçirilmesi... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:48+0300
2023-03-01T15:48+0300
türkiye
türkiye
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince alınan bir kararla, Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirildiğinin öğrenildiği belirtildi.Bu kararın Irak'ın kurucu ve asli unsurlarından olan Türkmenlerin temel haklarının ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Aynı zamanda Irak Anayasası'ndaki hükümlerle de açıkça çelişmektedir. Nitekim, Anayasa'nın dördüncü maddesi, Türkmenlerin nüfus yoğunluğunu oluşturduğu idari birimlerde Türkmencenin resmi dil olduğu hükmünü amirdir. Keza Irak Anayasası'nın 125. maddesi de Anayasa'nın, Irak'ı oluşturan tüm bileşenlerin idari ve kültürel haklarını teminat altına aldığını vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.Irak'ın ve Kerkük Vilayetinin ana unsurlarından olan Türkmenlerin hak ve hassasiyetlerini göz ardı eden bu tür adımların Kerkük’te barış içinde bir arada yaşama kültürünün tesis edilmesine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkati çekilen açıklamada, "Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, dışişleri bakanlığı
türkiye, dışişleri bakanlığı

Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama

15:48 01.03.2023
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© DHA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından Irak makamlarına bu kararın süratle gözden geçirilmesi için çağrı yaptı.
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince alınan bir kararla, Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirildiğinin öğrenildiği belirtildi.
Bu kararın Irak'ın kurucu ve asli unsurlarından olan Türkmenlerin temel haklarının ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Aynı zamanda Irak Anayasası'ndaki hükümlerle de açıkça çelişmektedir. Nitekim, Anayasa'nın dördüncü maddesi, Türkmenlerin nüfus yoğunluğunu oluşturduğu idari birimlerde Türkmencenin resmi dil olduğu hükmünü amirdir. Keza Irak Anayasası'nın 125. maddesi de Anayasa'nın, Irak'ı oluşturan tüm bileşenlerin idari ve kültürel haklarını teminat altına aldığını vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın ve Kerkük Vilayetinin ana unsurlarından olan Türkmenlerin hak ve hassasiyetlerini göz ardı eden bu tür adımların Kerkük’te barış içinde bir arada yaşama kültürünün tesis edilmesine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkati çekilen açıklamada, "Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала