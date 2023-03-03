https://sputniknews.com.tr/20230303/tayvanda-kus-gribi-alarmi-36-bin-766-tavuk-itlaf-edildi-1067752115.html
Tayvan'da kuş gribi alarmı: 36 bin 766 tavuk itlaf edildi
Tayvan'da kuş gribi alarmı: 36 bin 766 tavuk itlaf edildi
Tayvan’ın güneyinde bulunan Chiayi şehrindeki bir çiftlikte kuş gribi (H5N1) görülmesi üzerine 36 bin 766 tavuk itlaf edildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T11:08+0300
2023-03-03T11:08+0300
2023-03-03T11:08+0300
dünya
kuş gribi
tayvan
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Tayvan’da Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol ve Karantina Bürosu'ndan (BAPHIQ) yapılan açıklamaya göre Chiayi şehrine bağlı Liaojiao kasabasında bulunan bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını başladı.Hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla 36 bin 766 tavuk itlaf edildi.Bu yıl Tayvan genelinde 26 çiftlikte kuş gribi görüldüğü aktarıldı. Hastalığı ilgili bildirmeyen çiftliklere 1 milyon Tayvan doları (yaklaşık 618 bin TL) para cezası uygulanacağı vurgulandı.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 24 Şubat'ta yayınladığı bir raporuna göre Ocak 2003-Ocak 2023 arasında 21 ülkeden insanlar arasında toplam 868 kuş gribi (H5N1) vakası bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/2014ten-beri-ilk-vaka-kambocyada-11-yasindaki-kiz-cocugu-kus-gribinden-oldu-1067420143.html
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kuş gribi, tayvan
Tayvan'da kuş gribi alarmı: 36 bin 766 tavuk itlaf edildi
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Tayvan’ın güneyinde bulunan Chiayi şehrindeki bir çiftlikte kuş gribi (H5N1) görülmesi üzerine 36 bin 766 tavuk itlaf edildi.
Tayvan’da Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol ve Karantina Bürosu'ndan (BAPHIQ) yapılan açıklamaya göre Chiayi şehrine bağlı Liaojiao kasabasında bulunan bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını başladı.
Hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla 36 bin 766 tavuk itlaf edildi.
Bu yıl Tayvan genelinde 26 çiftlikte kuş gribi görüldüğü aktarıldı. Hastalığı ilgili bildirmeyen çiftliklere 1 milyon Tayvan doları (yaklaşık 618 bin TL) para cezası uygulanacağı vurgulandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 24 Şubat'ta yayınladığı bir raporuna göre Ocak 2003-Ocak 2023 arasında 21 ülkeden insanlar arasında toplam 868 kuş gribi (H5N1) vakası bildirildi.