https://sputniknews.com.tr/20230223/2014ten-beri-ilk-vaka-kambocyada-11-yasindaki-kiz-cocugu-kus-gribinden-oldu-1067420143.html

2014'ten beri ilk vaka: Kamboçya'da 11 yaşındaki kız çocuğu kuş gribinden öldü

2014'ten beri ilk vaka: Kamboçya'da 11 yaşındaki kız çocuğu kuş gribinden öldü

Kamboçya'da H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 11 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T14:47+0300

2023-02-23T14:47+0300

2023-02-23T14:47+0300

dünya

kuş gribi

vaka

kamboçya

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Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng kentinin bir köyünde yaşayan çocuğun öksürük, boğaz ağrısı ve 39 dereceye varan ateş şikayetiyle 16 Şubat'ta başkent Phnom Penh'deki bir hastaneye sevk edildiğini, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu.Söz konusu vakanın Kamboçya'da 2014 yılından beri görülen ilk kuş gribi vakası olduğu kaydediliyor.Bakanlık ayrıca hayatını kaybeden kızın ikamet ettiği bölgedeki vahşi kuşlardan numuneler alındığını ve ölü veya hasta kuşlara dokunulmaması uyarısı yapıldığını belirtti.Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, kuş gribinin, evcil kümes hayvanlarından yumurta toplayan çocuklar için yüksek risk oluşturduğunu söyledi.Dünya Sağlık Örgütüne göre, Kamboçya'da 2003 ila 2014 yıllarında 56 kuş gribi vakası görüldü, bunlardan 37'si ölümle sonuçlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230122/1066033887.html

kamboçya

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kuş gribi, vaka, kamboçya