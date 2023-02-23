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https://sputniknews.com.tr/20230223/2014ten-beri-ilk-vaka-kambocyada-11-yasindaki-kiz-cocugu-kus-gribinden-oldu-1067420143.html
2014'ten beri ilk vaka: Kamboçya'da 11 yaşındaki kız çocuğu kuş gribinden öldü
2014'ten beri ilk vaka: Kamboçya'da 11 yaşındaki kız çocuğu kuş gribinden öldü
Kamboçya'da H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 11 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T14:47+0300
2023-02-23T14:47+0300
dünya
kuş gribi
vaka
kamboçya
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Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng kentinin bir köyünde yaşayan çocuğun öksürük, boğaz ağrısı ve 39 dereceye varan ateş şikayetiyle 16 Şubat'ta başkent Phnom Penh'deki bir hastaneye sevk edildiğini, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu.Söz konusu vakanın Kamboçya'da 2014 yılından beri görülen ilk kuş gribi vakası olduğu kaydediliyor.Bakanlık ayrıca hayatını kaybeden kızın ikamet ettiği bölgedeki vahşi kuşlardan numuneler alındığını ve ölü veya hasta kuşlara dokunulmaması uyarısı yapıldığını belirtti.Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, kuş gribinin, evcil kümes hayvanlarından yumurta toplayan çocuklar için yüksek risk oluşturduğunu söyledi.Dünya Sağlık Örgütüne göre, Kamboçya'da 2003 ila 2014 yıllarında 56 kuş gribi vakası görüldü, bunlardan 37'si ölümle sonuçlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230122/1066033887.html
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kuş gribi, vaka, kamboçya
kuş gribi, vaka, kamboçya

2014'ten beri ilk vaka: Kamboçya'da 11 yaşındaki kız çocuğu kuş gribinden öldü

14:47 23.02.2023
© AFP 2023 / GEORGES GOBET Kuş gribi - kümes hayvanı
Kuş gribi - kümes hayvanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / GEORGES GOBET
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Kamboçya'da H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 11 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng kentinin bir köyünde yaşayan çocuğun öksürük, boğaz ağrısı ve 39 dereceye varan ateş şikayetiyle 16 Şubat'ta başkent Phnom Penh'deki bir hastaneye sevk edildiğini, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Söz konusu vakanın Kamboçya'da 2014 yılından beri görülen ilk kuş gribi vakası olduğu kaydediliyor.
Bakanlık ayrıca hayatını kaybeden kızın ikamet ettiği bölgedeki vahşi kuşlardan numuneler alındığını ve ölü veya hasta kuşlara dokunulmaması uyarısı yapıldığını belirtti.
Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, kuş gribinin, evcil kümes hayvanlarından yumurta toplayan çocuklar için yüksek risk oluşturduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütüne göre, Kamboçya'da 2003 ila 2014 yıllarında 56 kuş gribi vakası görüldü, bunlardan 37'si ölümle sonuçlandı.
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