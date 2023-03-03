https://sputniknews.com.tr/20230303/siber-suclular-harry-potter-dunyasini-hedef-aldi-1067756343.html

Siber suçlular Harry Potter dünyasını hedef aldı

Siber suçlular Harry Potter dünyasını hedef aldı

10 Şubat’ta meraklılarıyla buluşan Harry Potter oyunu 'Hogwarts Legacy', siber suçluların hedefi haline geldi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T12:15+0300

2023-03-03T12:15+0300

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Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, piyasaya sürülmesinden haftalar önce Steam ve PlayStation 5'in en çok satanları arasına giren Harry ve onun dünya çapındaki Potterhead lejyonu, PC'ler için crackli "Hogwarts Legacy" oyunlarının indirilmesini öneren siber suçlular tarafından aktif olarak hedef alınıyor.Olağanüstü satış rakamlarına ulaşan, efsanevi büyücülük dünyasında geçen oyunun dünya çapında milyonlarca hayranı bulunuyor. Oyunun henüz piyasaya bile sürülmediği günlerde, Kaspersky araştırmacıları PC'de "Hogwarts Legacy" indirme olanağı sunan çok sayıda site örneğini buldu.Oyuncular, crackli bir oyunu indirmeye çalışırken aslında cihazlarına kötü amaçlı veya istenmeyen yazılım indirdiler. Yayılan programlar, kullanıcının ekranına reklamlar çıkartan reklam yazılımlarından, kullanıcı hakkında sessizce bilgi toplayan truva atlarına kadar değişebiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, “Harry Potter dünyasını konu alan oyun daha piyasaya çıkmadan dünya çapında birçok oyuncu tarafından konuşulan gerçek bir fenomen haline gelmişti bile. Özellikle benim gibi, büyücü çocukla ilgili kitaplarla büyüyenler ve genç nesil arasında popüler. Böylesine büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyun, dünyaca ünlü masalın popülaritesinden yararlanmak isteyen siber suçlular için bir hedef haline geldi. Tavsiyemiz, her zaman olduğu gibi dikkatli olmanız ve oyunları yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirmeniz ve güvenlik çözümü kullanmayı unutmamanızdır.” yorumunu yapıyor." ifadelerini kullandı.Açıklamada, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için şu önerilere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220902/harry-potter-hayranlari-hogwarts-ekspres-icin-unlu-istasyonda-duzenlenen-etkinlikte-bulustu-1060715810.html

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