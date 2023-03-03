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Siber suçlular Harry Potter dünyasını hedef aldı
Siber suçlular Harry Potter dünyasını hedef aldı
10 Şubat’ta meraklılarıyla buluşan Harry Potter oyunu 'Hogwarts Legacy', siber suçluların hedefi haline geldi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T12:15+0300
2023-03-03T12:15+0300
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Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, piyasaya sürülmesinden haftalar önce Steam ve PlayStation 5'in en çok satanları arasına giren Harry ve onun dünya çapındaki Potterhead lejyonu, PC'ler için crackli "Hogwarts Legacy" oyunlarının indirilmesini öneren siber suçlular tarafından aktif olarak hedef alınıyor.Olağanüstü satış rakamlarına ulaşan, efsanevi büyücülük dünyasında geçen oyunun dünya çapında milyonlarca hayranı bulunuyor. Oyunun henüz piyasaya bile sürülmediği günlerde, Kaspersky araştırmacıları PC'de "Hogwarts Legacy" indirme olanağı sunan çok sayıda site örneğini buldu.Oyuncular, crackli bir oyunu indirmeye çalışırken aslında cihazlarına kötü amaçlı veya istenmeyen yazılım indirdiler. Yayılan programlar, kullanıcının ekranına reklamlar çıkartan reklam yazılımlarından, kullanıcı hakkında sessizce bilgi toplayan truva atlarına kadar değişebiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, “Harry Potter dünyasını konu alan oyun daha piyasaya çıkmadan dünya çapında birçok oyuncu tarafından konuşulan gerçek bir fenomen haline gelmişti bile. Özellikle benim gibi, büyücü çocukla ilgili kitaplarla büyüyenler ve genç nesil arasında popüler. Böylesine büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyun, dünyaca ünlü masalın popülaritesinden yararlanmak isteyen siber suçlular için bir hedef haline geldi. Tavsiyemiz, her zaman olduğu gibi dikkatli olmanız ve oyunları yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirmeniz ve güvenlik çözümü kullanmayı unutmamanızdır.” yorumunu yapıyor." ifadelerini kullandı.Açıklamada, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için şu önerilere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220902/harry-potter-hayranlari-hogwarts-ekspres-icin-unlu-istasyonda-duzenlenen-etkinlikte-bulustu-1060715810.html
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harry potter, harry potter, bilgisayar oyunu, bilgisayar oyunları, siber saldırı
harry potter, harry potter, bilgisayar oyunu, bilgisayar oyunları, siber saldırı

Siber suçlular Harry Potter dünyasını hedef aldı

12:15 03.03.2023
© AAHogwarts Legacy
Hogwarts Legacy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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10 Şubat’ta meraklılarıyla buluşan Harry Potter oyunu 'Hogwarts Legacy', siber suçluların hedefi haline geldi.
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, piyasaya sürülmesinden haftalar önce Steam ve PlayStation 5'in en çok satanları arasına giren Harry ve onun dünya çapındaki Potterhead lejyonu, PC'ler için crackli "Hogwarts Legacy" oyunlarının indirilmesini öneren siber suçlular tarafından aktif olarak hedef alınıyor.
Olağanüstü satış rakamlarına ulaşan, efsanevi büyücülük dünyasında geçen oyunun dünya çapında milyonlarca hayranı bulunuyor. Oyunun henüz piyasaya bile sürülmediği günlerde, Kaspersky araştırmacıları PC'de "Hogwarts Legacy" indirme olanağı sunan çok sayıda site örneğini buldu.
Oyuncular, crackli bir oyunu indirmeye çalışırken aslında cihazlarına kötü amaçlı veya istenmeyen yazılım indirdiler. Yayılan programlar, kullanıcının ekranına reklamlar çıkartan reklam yazılımlarından, kullanıcı hakkında sessizce bilgi toplayan truva atlarına kadar değişebiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, “Harry Potter dünyasını konu alan oyun daha piyasaya çıkmadan dünya çapında birçok oyuncu tarafından konuşulan gerçek bir fenomen haline gelmişti bile. Özellikle benim gibi, büyücü çocukla ilgili kitaplarla büyüyenler ve genç nesil arasında popüler. Böylesine büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyun, dünyaca ünlü masalın popülaritesinden yararlanmak isteyen siber suçlular için bir hedef haline geldi. Tavsiyemiz, her zaman olduğu gibi dikkatli olmanız ve oyunları yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirmeniz ve güvenlik çözümü kullanmayı unutmamanızdır.” yorumunu yapıyor." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için şu önerilere yer verildi:

"Yalnızca resmi sitelerden oyun satın almak ve indirmek daha güvenlidir. Size hediye gibi sunulan yeni ve pahalı bir oyun alma tekliflerine güvenmeyin çoğu zaman bu bir aldatmacadır. Mümkün olan her yerde, hesaplarınızı iki faktörlü kimlik doğrulama ile koruyun. Diğerleri için, hesap ayarlarını gözden geçirin. Güçlü parolalar ve her hesap için benzersiz bir parola kullanın. Bu şekilde, hesaplarınızdan biri çalınsa bile geri kalanı onunla birlikte gitmez."

"Diğer hizmetler için kullandığınız parolayı çevrimiçi oyunlar için kullanmamak daha güvenlidir. Güçlü, güvenilir bir güvenlik çözümü, özellikle oyun oynarken bilgisayarınızı yavaşlatmıyorsa, size çok yardımcı olacaktır. Ancak aynı zamanda sizi olası tüm siber tehditlerden de koruyacaktır. Steam ve diğer oyun hizmetleriyle sorunsuz çalışan Kaspersky Total Security'yi öneririz."
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