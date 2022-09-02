Harry Potter hayranları, 'Hogwarts'a dönüş' için ünlü istasyonda düzenlenen etkinlikte buluştu
11:03 02.09.2022 (güncellendi: 11:15 02.09.2022)
© AP Photo / John RaouxHogwarts Ekspres
© AP Photo / John Raoux
Ünlü fantastik roman Harry Potter'da büyücülük okulu Hogwarts'da eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin okula gitmek için Hogwarts Ekspres'e bindiği anı kutlamak isteyenler İngiltere'deki King’s Cross Tren İstasyonu'nda buluştu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki King’s Cross Tren İstasyonu, 'Hogwarts'a dönüş' etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Dünyanın en popüler fantastik romanları arasında yer alan Harry Potter'da geçen büyücülük okulu Hogwarts'ın yeni eğitim dönemine başladığı 1 Eylül günü öğrenciler King’s Cross Tren İstasyonu'ndan kalkan Hogwarts Ekspres treniyle okullarına gidiyor.
Kitaptaki bu ölümsüz anı birlikte deneyimlemek isteyen çok sayıda Harry Potter hayranı, Perşembe günü saat 11.00'de treni yolcu etmek için bir araya geldi.
September 1, time to go home. 🚂 #BackToHogwarts pic.twitter.com/9g42wkWF6x— Wizarding World (@wizardingworld) September 1, 2022
Tıpkı kitapta olduğu gibi istasyonun 9 3/4 peronundan kalkacak tren için anons yapıldı, kalkış panosundan son uyarılar geçildi.
The Hogwarts Express departs from King's Cross tomorrow! Make sure you have everything.— Harry Potter Universe (@HPotterUniverse) August 31, 2022
It's almost time to go back home to Hogwarts! pic.twitter.com/tosHOiSsJp
Hoy en King’s Cross 🥲 pic.twitter.com/MrzgJZP2GL— M P M C (@MPMontoyaC) September 1, 2022
Trenin hareket etmesinin ardından yüzlerce 'cadı ve büyücü', asa dövüşü atölyelerine ve asa danslarına katıldı.
Etkinliğin sunucusu İngiliz reality show yıldızı Sam Thompson, şöyle konuştu:
"Büyük bir Harry Potter hayranı olarak, King's Cross'a gelip bu yılki Hogwarts Günü'ne Dönüş kutlamaları için canlı geri sayıma sunma şansı elde ettiğim için havalara uçtum. Beklentilerim zaten çok yüksekti. Ancak o gün gelip çattığında pek çok Büyücülük Dünyası hayranının harika kostümleriyle etkinliğe katıldığını görünce aklım başımdan gitti. Etkinliğin benim için en önemli kısmı ise, Büyücü Dünyası asa koreografı Paul Harris ile bire bir asa dövüşü eğitimi almaktı. Harry Potter ve Lanetli Çocuk kadrosunun da 'asa dansı' yaptığını görmek de harikaydı."
Harry Potter hayranları istasyonda 4 Eylül'e kadar Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının 1.5 metrelik replikasıyla fotoğraf çektirebilecek ve kurulan bir video kabininde Harry, Ron ve Hermione'yi Hogwarts'a götüren ünlü arabada nasıl göründüklerini deneyimleme imkanı edecekler.
Harry Potter fans mark moment train leaves for Hogwarts at King’s Cross https://t.co/JAxJlsUJNd— indy100 (@indy100) September 2, 2022