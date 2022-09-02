Harry Potter hayranları, 'Hogwarts'a dönüş' için ünlü istasyonda düzenlenen etkinlikte buluştu

"Büyük bir Harry Potter hayranı olarak, King's Cross'a gelip bu yılki Hogwarts Günü'ne Dönüş kutlamaları için canlı geri sayıma sunma şansı elde ettiğim için havalara uçtum. Beklentilerim zaten çok yüksekti. Ancak o gün gelip çattığında pek çok Büyücülük Dünyası hayranının harika kostümleriyle etkinliğe katıldığını görünce aklım başımdan gitti. Etkinliğin benim için en önemli kısmı ise, Büyücü Dünyası asa koreografı Paul Harris ile bire bir asa dövüşü eğitimi almaktı. Harry Potter ve Lanetli Çocuk kadrosunun da 'asa dansı' yaptığını görmek de harikaydı."