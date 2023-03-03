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https://sputniknews.com.tr/20230303/rus-ordusunda-rekor-ka-27-helikopteri-arktik-okyanusundaki-yaya-adasina-inmeyi-basardi-1067743274.html
Rus ordusunda rekor: Ka-27 helikopteri, Arktik Okyanusu’ndaki Yaya Adası’na inmeyi başardı
Rus ordusunda rekor: Ka-27 helikopteri, Arktik Okyanusu’ndaki Yaya Adası’na inmeyi başardı
Rusya Kuzey Filosu, Ka-27 helikopterinin tarihte ilk kez Arktik Okyanusu’ndaki Yaya Adası’na inmeyi başardığını, bunun Rus Silahlı Kuvvetleri rekoru olduğunu... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T04:30+0300
2023-03-03T04:30+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
rekor
arktik
ka-27
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Rusya Kuzey Filosu’nun açıklamasında, “Helikopterin Arktik adaya inişi geçen yıl, Kuzey Filo savaş gemilerinin tatbikatı sırasında gerçekleştirildi. Helikopter, Amiral Levçenko büyük anti-denizaltı savaş gemisinden kalktı. Adaya inen helikopterin mürettebatı buraya Rusya bayrağını dikti” ifadesine yer verildi.Bu olay, Rusya Silahlı Kuvvetleri Rekorlar Kitabı’na geçti.Yaya Adası 2013 yılında keşfedilmişti. 2014’te Rus Deniz Kuvvetleri’ne ait keşif gemisi Admiral Vladimirskiy’den araştırmacılar adaya ayak basan ilk insanlar olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230302/bati-basini-avrupa-komisyonu-muhimmat-uretimini-artirma-plani-hazirladi-1067686750.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rekor, arktik, ka-27
rusya, rusya savunma bakanlığı, rekor, arktik, ka-27

Rus ordusunda rekor: Ka-27 helikopteri, Arktik Okyanusu’ndaki Yaya Adası’na inmeyi başardı

04:30 03.03.2023
© Fotoğraf : Russian HelicoptersKa-27 çok maksatlı gemi helikopteri
Ka-27 çok maksatlı gemi helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Fotoğraf : Russian Helicopters
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Rusya Kuzey Filosu, Ka-27 helikopterinin tarihte ilk kez Arktik Okyanusu’ndaki Yaya Adası’na inmeyi başardığını, bunun Rus Silahlı Kuvvetleri rekoru olduğunu belirtti.
Rusya Kuzey Filosu’nun açıklamasında, “Helikopterin Arktik adaya inişi geçen yıl, Kuzey Filo savaş gemilerinin tatbikatı sırasında gerçekleştirildi. Helikopter, Amiral Levçenko büyük anti-denizaltı savaş gemisinden kalktı. Adaya inen helikopterin mürettebatı buraya Rusya bayrağını dikti” ifadesine yer verildi.
Bu olay, Rusya Silahlı Kuvvetleri Rekorlar Kitabı’na geçti.
Yaya Adası 2013 yılında keşfedilmişti. 2014’te Rus Deniz Kuvvetleri’ne ait keşif gemisi Admiral Vladimirskiy’den araştırmacılar adaya ayak basan ilk insanlar olmuştu.
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