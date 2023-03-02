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Batı basını: Avrupa Komisyonu mühimmat üretimini artırma planı hazırladı
Batı basını: Avrupa Komisyonu mühimmat üretimini artırma planı hazırladı
Alman Der Spiegel dergisinin aktardığına göre Avrupa Komisyonu, başta NATO standardı 155 mm kalibreli top mermileri olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla mühimmat... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T00:51+0300
2023-03-02T00:51+0300
savunma
almanya
mühimmat
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Avrupa Komisyonu tarafından perşembe günü sunulması planlanan belgeye ulaşan dergi, ilgili haberinde planın ilk kısmının Ukrayna'ya başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere mühimmat tedarikinde acil bir artış sağlanmasını öngördüğünü belirterek, "İkinci kısım, AB ülkelerinin stoklarındaki boşlukları doldurmak ve uzun vadede Ukrayna'nın mühimmat ihtiyacını karşılamak için Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) ortaklaşa 155 mm kalibreli mermi satın almasını içeriyor” ifadelerine yer verdi.Habere göre, planın üçüncü kısmı, değişen güvenlik durumu dikkate alınarak, Avrupa mühimmat üretim kapasitesinde uzun vadeli bir artış sağlanmasını öngörüyor.Kiev'e mühimmat tedarikiyle ilgili durumun geçen sonbahara göre daha ‘zor’ olduğuna vurgu yapılan haberde, “Rusya günde 20-60 bin top mermisi atıyor, bu da Ukrayna'nın attıklarından yaklaşık on kat daha fazla. Ancak Avrupa savunma sanayii ayda yalnızca 20- 25 bin mermi üretebiliyor" bilgisi paylaşıldı.Bu sayının yedi kat artırılacağının planlandığı belirtilerek, AB’nin bu yıl 4 milyar euro değerinde 155 milimetrelik bir milyon adet top mermisi üretebilecek kapasiteye sahip olduğu kaydedildi.
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almanya, mühimmat
almanya, mühimmat

Batı basını: Avrupa Komisyonu mühimmat üretimini artırma planı hazırladı

00:51 02.03.2023
© Sputnik / Ruslan Krivobok /  / Multimedya arşivine gidinAskeri mermi
Askeri mermi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Ruslan Krivobok /
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Alman Der Spiegel dergisinin aktardığına göre Avrupa Komisyonu, başta NATO standardı 155 mm kalibreli top mermileri olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla mühimmat tedarik etmek ve ittifak ülkelerinin stoklarını yenilemek amacıyla üretimi artıracak bir plan hazırladı,
Avrupa Komisyonu tarafından perşembe günü sunulması planlanan belgeye ulaşan dergi, ilgili haberinde planın ilk kısmının Ukrayna'ya başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere mühimmat tedarikinde acil bir artış sağlanmasını öngördüğünü belirterek, "İkinci kısım, AB ülkelerinin stoklarındaki boşlukları doldurmak ve uzun vadede Ukrayna'nın mühimmat ihtiyacını karşılamak için Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) ortaklaşa 155 mm kalibreli mermi satın almasını içeriyor” ifadelerine yer verdi.
Habere göre, planın üçüncü kısmı, değişen güvenlik durumu dikkate alınarak, Avrupa mühimmat üretim kapasitesinde uzun vadeli bir artış sağlanmasını öngörüyor.
Kiev'e mühimmat tedarikiyle ilgili durumun geçen sonbahara göre daha ‘zor’ olduğuna vurgu yapılan haberde, “Rusya günde 20-60 bin top mermisi atıyor, bu da Ukrayna'nın attıklarından yaklaşık on kat daha fazla. Ancak Avrupa savunma sanayii ayda yalnızca 20- 25 bin mermi üretebiliyor" bilgisi paylaşıldı.
Bu sayının yedi kat artırılacağının planlandığı belirtilerek, AB’nin bu yıl 4 milyar euro değerinde 155 milimetrelik bir milyon adet top mermisi üretebilecek kapasiteye sahip olduğu kaydedildi.
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