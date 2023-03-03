https://sputniknews.com.tr/20230303/karsta-sahte-dis-hekimi-yakalandi-1067759183.html

Kars'ta sahte diş hekimi yakalandı

Kars'ta sahte diş hekimi yakalandı

Kars'ta vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüpheli, yol uygulamasında sahte belgelerle gözaltına alındı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T12:48+0300

2023-03-03T12:48+0300

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türkiye

kars

diş

diş hekimi

sahte doktor

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor ilçesinde yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine S.B'nin kullandığı araç durduruldu.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, S.B'nin Iğdır'dan Kars'a gelerek sahte belgelerle vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı belirlendi.Araçta yapılan aramada, sahte kalfalık, ustalık ve laboratuvar açma belgeleri ile 6 sahte kimlik belgesi ve diş yapımında kullanılan 86 tıbbi malzeme ele geçirildi.Gözaltına alınan S.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-merkezinde-sahte-doktor-yakalanip-tutuklandi-1066927057.html

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