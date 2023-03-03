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https://sputniknews.com.tr/20230303/karsta-sahte-dis-hekimi-yakalandi-1067759183.html
Kars'ta sahte diş hekimi yakalandı
Kars'ta sahte diş hekimi yakalandı
Kars'ta vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüpheli, yol uygulamasında sahte belgelerle gözaltına alındı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T12:48+0300
2023-03-03T12:48+0300
türkiye
kars
diş
diş hekimi
sahte doktor
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor ilçesinde yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine S.B'nin kullandığı araç durduruldu.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, S.B'nin Iğdır'dan Kars'a gelerek sahte belgelerle vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı belirlendi.Araçta yapılan aramada, sahte kalfalık, ustalık ve laboratuvar açma belgeleri ile 6 sahte kimlik belgesi ve diş yapımında kullanılan 86 tıbbi malzeme ele geçirildi.Gözaltına alınan S.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-merkezinde-sahte-doktor-yakalanip-tutuklandi-1066927057.html
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kars, diş, diş hekimi, sahte doktor
kars, diş, diş hekimi, sahte doktor

Kars'ta sahte diş hekimi yakalandı

12:48 03.03.2023
© AAKars'ta vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüpheli, yol uygulamasında sahte belgelerle gözaltına alındı.
Kars'ta vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüpheli, yol uygulamasında sahte belgelerle gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Kars'ta vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüpheli, yol uygulamasında sahte belgelerle gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor ilçesinde yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine S.B'nin kullandığı araç durduruldu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, S.B'nin Iğdır'dan Kars'a gelerek sahte belgelerle vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı belirlendi.
Araçta yapılan aramada, sahte kalfalık, ustalık ve laboratuvar açma belgeleri ile 6 sahte kimlik belgesi ve diş yapımında kullanılan 86 tıbbi malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir hastaneye sözde yardıma giden sahte ortopedi ve travmatoloji uzmanı, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremin merkezinde sahte doktor yakalanıp tutuklandı
12 Şubat, 16:38
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