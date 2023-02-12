https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-merkezinde-sahte-doktor-yakalanip-tutuklandi-1066927057.html
Depremin merkezinde sahte doktor yakalanıp tutuklandı
Depremin merkezinde sahte doktor yakalanıp tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir hastaneye sözde yardıma giden sahte ortopedi ve travmatoloji uzmanı, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T16:38+0300
2023-02-12T16:38+0300
2023-02-12T16:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
doktor
sahte doktor
tutuklama
gaziantep
elbistan
kahramanmaraş
polis
tutuklama kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066927214_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_161984203087f4e970a7e22af1db4cc4.jpg
İkinci depremin merkezi olan ve birçok binanın yıkıldığı Elbistan ilçesinde sahte doktor vakası ortaya çıktı. İlçede bulunan özel bir hastaneye depremde yaralananlara yardım etme bahanesiyle başka bir şehirden gelen ve karışıklıktan faydalanarak kendini Dr. Miran olarak tanıtan 30 yaşındaki Kenan O. depremzedelerle ilgilendi. Hastane personellerinin şüphelenmesi üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Şüpheli Kenan O. polis tarafından yakalandı. Doktor olmadığı ortaya çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 4 gün boyunca özellikle akşamları hastaneye geldiği, gündüzleri ise sahaya sözde yardıma gittiği öğrenildi.'Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olduğunu söyledi'Hastane teknik sorumlusu Ahmet Kelek, "Gece buraya görevliyim diye geldi doktor. 'Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım' dedi. Savaş cerrahi eğitimi almış sözde. Ben birkaç zarf attım hocam iğne falan yapın diye, saçmaladı. Sonra bizim asistan doktorlarımız devreye girdi, zaten anlaşıldı o zaman. Bildirdik emniyete, emniyet mensupları geldiler gerekeni yaptılar. Savcılıkta da ifade verdi, tutuklandı. Gündüz 'yardıma gidiyoruz' diye kayboluyorlardı, akşam geliyorlardı. Mardinli olduğunu söyledi. Yakalattık, teslim ettik gereken yapıldı. İnsanların bu zor günlerinde gelip çocuk mu kaçıracaktı, organ mı kaçıracaktı artık. Biz depremlerde de hiçbir yere kaçmadık, hastanemizi kontrol altına aldık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230212/depremde-yikilan-ayse-mehmet-polat-sitesinin-muteahhidi-ve-fenni-mumessili-mehmet-akay-tutuklandi-1066926492.html
gaziantep
elbistan
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066927214_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_59ab6063d6f0322e2594d48844048589.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, doktor, sahte doktor, tutuklama, gaziantep, elbistan, kahramanmaraş, polis, tutuklama kararı, ihbar
deprem, doktor, sahte doktor, tutuklama, gaziantep, elbistan, kahramanmaraş, polis, tutuklama kararı, ihbar
Depremin merkezinde sahte doktor yakalanıp tutuklandı
16:38 12.02.2023 (güncellendi: 16:53 12.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir hastaneye sözde yardıma giden sahte ortopedi ve travmatoloji uzmanı, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İkinci depremin merkezi olan ve birçok binanın yıkıldığı Elbistan ilçesinde sahte doktor vakası ortaya çıktı. İlçede bulunan özel bir hastaneye depremde yaralananlara yardım etme bahanesiyle başka bir şehirden gelen ve karışıklıktan faydalanarak kendini Dr. Miran olarak tanıtan 30 yaşındaki Kenan O. depremzedelerle ilgilendi. Hastane personellerinin şüphelenmesi üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Şüpheli Kenan O. polis tarafından yakalandı. Doktor olmadığı ortaya çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 4 gün boyunca özellikle akşamları hastaneye geldiği, gündüzleri ise sahaya sözde yardıma gittiği öğrenildi.
'Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olduğunu söyledi'
Hastane teknik sorumlusu Ahmet Kelek, "Gece buraya görevliyim diye geldi doktor. 'Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım' dedi. Savaş cerrahi eğitimi almış sözde. Ben birkaç zarf attım hocam iğne falan yapın diye, saçmaladı. Sonra bizim asistan doktorlarımız devreye girdi, zaten anlaşıldı o zaman. Bildirdik emniyete, emniyet mensupları geldiler gerekeni yaptılar. Savcılıkta da ifade verdi, tutuklandı. Gündüz 'yardıma gidiyoruz' diye kayboluyorlardı, akşam geliyorlardı. Mardinli olduğunu söyledi. Yakalattık, teslim ettik gereken yapıldı. İnsanların bu zor günlerinde gelip çocuk mu kaçıracaktı, organ mı kaçıracaktı artık. Biz depremlerde de hiçbir yere kaçmadık, hastanemizi kontrol altına aldık" dedi.