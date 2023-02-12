https://sputniknews.com.tr/20230212/depremin-merkezinde-sahte-doktor-yakalanip-tutuklandi-1066927057.html

Depremin merkezinde sahte doktor yakalanıp tutuklandı

Depremin merkezinde sahte doktor yakalanıp tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir hastaneye sözde yardıma giden sahte ortopedi ve travmatoloji uzmanı, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T16:38+0300

2023-02-12T16:38+0300

2023-02-12T16:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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sahte doktor

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gaziantep

elbistan

kahramanmaraş

polis

tutuklama kararı

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İkinci depremin merkezi olan ve birçok binanın yıkıldığı Elbistan ilçesinde sahte doktor vakası ortaya çıktı. İlçede bulunan özel bir hastaneye depremde yaralananlara yardım etme bahanesiyle başka bir şehirden gelen ve karışıklıktan faydalanarak kendini Dr. Miran olarak tanıtan 30 yaşındaki Kenan O. depremzedelerle ilgilendi. Hastane personellerinin şüphelenmesi üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Şüpheli Kenan O. polis tarafından yakalandı. Doktor olmadığı ortaya çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 4 gün boyunca özellikle akşamları hastaneye geldiği, gündüzleri ise sahaya sözde yardıma gittiği öğrenildi.'Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olduğunu söyledi'Hastane teknik sorumlusu Ahmet Kelek, "Gece buraya görevliyim diye geldi doktor. 'Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım' dedi. Savaş cerrahi eğitimi almış sözde. Ben birkaç zarf attım hocam iğne falan yapın diye, saçmaladı. Sonra bizim asistan doktorlarımız devreye girdi, zaten anlaşıldı o zaman. Bildirdik emniyete, emniyet mensupları geldiler gerekeni yaptılar. Savcılıkta da ifade verdi, tutuklandı. Gündüz 'yardıma gidiyoruz' diye kayboluyorlardı, akşam geliyorlardı. Mardinli olduğunu söyledi. Yakalattık, teslim ettik gereken yapıldı. İnsanların bu zor günlerinde gelip çocuk mu kaçıracaktı, organ mı kaçıracaktı artık. Biz depremlerde de hiçbir yere kaçmadık, hastanemizi kontrol altına aldık" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230212/depremde-yikilan-ayse-mehmet-polat-sitesinin-muteahhidi-ve-fenni-mumessili-mehmet-akay-tutuklandi-1066926492.html

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