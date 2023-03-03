https://sputniknews.com.tr/20230303/hatayda-kuyumcularin-enkazindan-altin-calip-arac-satin-aldilar-istanbulda-yakalandilar-1067770662.html
Hatay'da kuyumcuların enkazından altın çalıp araç satın aldılar, İstanbul'da yakalandılar
Hatay'da kuyumcuların enkazından altın çalıp araç satın aldılar, İstanbul'da yakalandılar
Hatay’da depremin ardından yıkılan kuyumcuların enkazına girip altın, para ve değerli eşyaları çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli İstanbul'da yakalandı. 5... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T15:51+0300
2023-03-03T15:51+0300
2023-03-03T15:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enkaz
kuyumcu
altın
hatay
istanbul
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hatay’da deprem esnasında yıkılan kuyumcuları yağmaladıkları tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu 5 şüphelinin İstanbul’a geldiğinin tespiti edildi. Esenyurt'ta kaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüpheli Mehmet G.(28), Ahmet I. (36), Hülya N. (31), Zekiye B. (33) ve Erdoğan T. (41) yapılan operasyonla yakalandı.Adres ve araçta yapılan aramada 32 parça yaklaşık 400 gram ağırlığında kolye, yüzük ve küpe, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 1 adet gümüş tespih, 1 adet kol saati ve bin 415 TL ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin altınları bozdurdukları ve bu parayla da lüks araç satın aldıkları belirlendi. Adresteki mallara ve araca ekipler tarafından el konuldu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/enkazda-bulunan-78-kilo-altinin-sahibi-ortaya-cikti-1067449293.html
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enkaz, kuyumcu, altın, hatay, istanbul
enkaz, kuyumcu, altın, hatay, istanbul
Hatay'da kuyumcuların enkazından altın çalıp araç satın aldılar, İstanbul'da yakalandılar
15:51 03.03.2023 (güncellendi: 15:57 03.03.2023) Abone ol
Hatay’da depremin ardından yıkılan kuyumcuların enkazına girip altın, para ve değerli eşyaları çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli İstanbul'da yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıklarını bozdurarak lüks araç satın aldıkları ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hatay’da deprem esnasında yıkılan kuyumcuları yağmaladıkları tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu 5 şüphelinin İstanbul’a geldiğinin tespiti edildi. Esenyurt'ta kaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüpheli Mehmet G.(28), Ahmet I. (36), Hülya N. (31), Zekiye B. (33) ve Erdoğan T. (41) yapılan operasyonla yakalandı.
Adres ve araçta yapılan aramada 32 parça yaklaşık 400 gram ağırlığında kolye, yüzük ve küpe, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 1 adet gümüş tespih, 1 adet kol saati ve bin 415 TL ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin altınları bozdurdukları ve bu parayla da lüks araç satın aldıkları belirlendi. Adresteki mallara ve araca ekipler tarafından el konuldu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.