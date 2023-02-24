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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/enkazda-bulunan-78-kilo-altinin-sahibi-ortaya-cikti-1067449293.html
Enkazda bulunan 78 kilo altının sahibi ortaya çıktı
Enkazda bulunan 78 kilo altının sahibi ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. İhbar üzerine enkaza gelen... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T10:36+0300
2023-02-24T10:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
enkaz
altın
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.Sabah gazetesinde yer alan habere göre; depremde yıkılan 12 Şubat İlçesi Binevler Mahallesindeki Pentapark Apartmanındaki kurtarma işlemlerinin adından ekipler enkaz kaldırma işlemine geçti. Enkazda ekskavatör ile çalışan operatör, moloz yığınlarını kamyona doldurduğu sırada bir çanta fark etti.Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü. Altın kemer dolu çantanın bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çantayı bulanların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı.Altınlar kuyumcunun çıktıKepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu öğrenildi.Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği öğrenilen İbrahim Zabun'un dairesinin bulunduğu apartmanın enkazından çıkan altın kemerlerin her birinin ise 10 bin dolan olduğu öğrenildi.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan altınlar yaşaması durumunda İbrahim Zabun'a aksi durumda ise mirasçılarına verilecek. Mirasçılarının da çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/depremde-kisisel-esyalar-da-ortaya-sacildi-kisisel-not-ve-fotograflari-izinsiz-yaymak-yasal-mi-1067361411.html
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deprem, enkaz, altın
deprem, enkaz, altın

Enkazda bulunan 78 kilo altının sahibi ortaya çıktı

10:36 24.02.2023
© AAEnkaz
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir kepçe operatörü altın kemer dolu çanta buldu. İhbar üzerine enkaza gelen polis, altın dolu çantayı tutanakla teslim aldı. Kime ait olduğu merak edilen çantanın Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu belirlendi.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; depremde yıkılan 12 Şubat İlçesi Binevler Mahallesindeki Pentapark Apartmanındaki kurtarma işlemlerinin adından ekipler enkaz kaldırma işlemine geçti. Enkazda ekskavatör ile çalışan operatör, moloz yığınlarını kamyona doldurduğu sırada bir çanta fark etti.

Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü. Altın kemer dolu çantanın bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çantayı bulanların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı.

Altınlar kuyumcunun çıktı

Kepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu öğrenildi.

Pentapark Apartmanında oturduğu öğrenilen İbrahim Zabun ve çocuklarının ise enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği öğrenilen İbrahim Zabun'un dairesinin bulunduğu apartmanın enkazından çıkan altın kemerlerin her birinin ise 10 bin dolan olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan altınlar yaşaması durumunda İbrahim Zabun'a aksi durumda ise mirasçılarına verilecek. Mirasçılarının da çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.
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