Depremde kişisel eşyalar da ortaya saçıldı: Kişisel not ve fotoğrafları izinsiz yaymak yasal mı?

“Söz gelimi depremde hayatını kaybetmiş ya da kaybetmemiş olmakla deprem mağduru olmasından ötürü kendinde olmayan, yaralı olan bir kazazedenin, haber içeriği ile uygun olmayan, ölçülülük kriterini ihlal edecek mahiyette bir fotoğrafının paylaşımı, örneğin mayolu tatil fotoğraflarının haber kompozisyonu içerisinde paylaşımı halinde, paylaşım haber amaçlı yapılmış olsa dahi bir hak ihlali olarak değerlendirilebilecektir. Yine paylaşılan fotoğraf karelerinde kişinin özel hayatına yönelik pozlarının bulunması veyahut yaşanan olay ile hiçbir bağlantısı olmayan kişinin özel hayatındaki farklı kişilerle çekilmiş fotoğrafların izinsiz kullanımı, hem o kişinin hem de fotoğraftaki diğer kişilerin kişilik haklarının ve ayrıca özel hayatın gizliliğinin ihlali sonuçlarını doğurabilecektir. Dolayısıyla bu gibi değerlerin her birinin izinsiz paylaşımlara konu edilmesi halinde bir hak ihlali meselesi gündeme gelebilecektir. Örneğin son günlerde görüldüğü gibi depremzedelerin enkaz altında kalan evlerinden çıkartılan mektuplarının, günlüklerinin, not defterlerinin bulunduktan sonra haber mahiyetinde olsa dahi izinsiz şekilde paylaşılması genel düzenlemelerin yanında 5846 sayılı kanun uyarınca somut bir ihlal türüdür. Zira kanunun 85. Maddesine göre mektup, hatıra ve buna benzer yazılar, yazanların ve bunlar ölmüş ise mirasçılarının muvafakati olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz. Bunların izinsiz yayınlanmasının hem cezai hem hukuki yaptırımları vardır. Yine örneğin kişinin kendi özel hayatına yönelik olan, kamuya açık şekilde paylaşıma konu edilmemiş, evindeki bir çerçevede duran ya da fotoğraf albümünde bulunan fotoğraflarının aynı şekilde izinsiz paylaşımlara konu edilmesi 5846 sayılı kanunun yanı sıra kişilik haklarına yönelik genel hükümlerin yer aldığı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili düzenlemelerinin de ihlalidir.”