Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230303/eyt-basvuru-ekrani-acildi-basvuru-e-devletten-nasil-yapilir-1067753510.html
EYT başvuru ekranı açıldı: Başvuru e-Devlet’ten nasıl yapılır?
EYT başvuru ekranı açıldı: Başvuru e-Devlet’ten nasıl yapılır?
EYT'de başvuru süreci başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki e-devlet üzerinden EYT başvuruları nasıl yapılacak. Detaylar haberimizde... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T11:30+0300
2023-03-03T11:30+0300
türkiye
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
mobil uygulama
uygulama
eyt
emekli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067753071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad02adc99de06ba2844b689eed4acebc.jpg
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede en hızlı ve kolay başvuru yolu e-Devlet Kapısı olacak.EYT koşullarını sağlayan vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden emeklilik işlemlerini yapabilecek.Başvurular nasıl yapılacak?E-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.Gelen ekranda “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayıp, tahsis talep türü olarak “Yaşlılık Aylığı” seçiliyor.SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/B BAĞKUR seçilip “Başvur”a tıklanacak.T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılarak, e-posta adresi de eklenebilir.Adres bölümünde ikametgah bilgisi ekrana otomatik olarak gelecek. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılması gerekecek. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekiyor.BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “Aylık alıyor mu?” Kutucuğunda yer alan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğuna tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230301/sgkdan-eyt-basvurularina-iliskin-uyari-1067656351.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067753071_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_bdc1c9b9383926126a00da63b62e895a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal güvenlik kurumu (sgk), mobil uygulama, uygulama, eyt, emekli
sosyal güvenlik kurumu (sgk), mobil uygulama, uygulama, eyt, emekli

EYT başvuru ekranı açıldı: Başvuru e-Devlet’ten nasıl yapılır?

11:30 03.03.2023
© AAe-devlet
e-devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
Abone olTelegram
EYT'de başvuru süreci başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki e-devlet üzerinden EYT başvuruları nasıl yapılacak. Detaylar haberimizde...
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.
Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede en hızlı ve kolay başvuru yolu e-Devlet Kapısı olacak.
EYT koşullarını sağlayan vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden emeklilik işlemlerini yapabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

E-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.
Gelen ekranda “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayıp, tahsis talep türü olarak “Yaşlılık Aylığı” seçiliyor.
SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/B BAĞKUR seçilip “Başvur”a tıklanacak.
T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılarak, e-posta adresi de eklenebilir.
Adres bölümünde ikametgah bilgisi ekrana otomatik olarak gelecek. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılması gerekecek. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekiyor.
BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “Aylık alıyor mu?” Kutucuğunda yer alan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.
İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğuna tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
EKONOMİ
SGK'dan EYT başvurularına ilişkin uyarı: 'Aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak'
1 Mart, 14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала