https://sputniknews.com.tr/20230301/sgkdan-eyt-basvurularina-iliskin-uyari-1067656351.html

SGK'dan EYT başvurularına ilişkin uyarı: 'Aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak'

SGK'dan EYT başvurularına ilişkin uyarı: 'Aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak'

SGK, EYT başvuruları için yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini duyurdu. Kurum açıklamasında, "Yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T14:30+0300

2023-03-01T14:30+0300

2023-03-01T14:31+0300

ekonomi

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

sgk

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, 8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatıldı.Başvuru yapacaklara uyarıda bulunan SGK, yasal sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

https://sputniknews.com.tr/20230301/eyt-duzenlemesi-yasalasti-eyt-yasasi-resmi-gazetede-yayimlandi-mi-kimleri-kapsiyor-1067635753.html

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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), sgk