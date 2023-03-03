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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/depremlerde-yikilan-binalarla-ilgili-tutuklananlarin-sayisi-237ye-yukseldi-1067748977.html
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 237'ye yükseldi
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 237'ye yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:54+0300
2023-03-03T09:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
bina
bina çökmesi
müteahhit
tutuklama
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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166'sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230303/70-kisinin-hayatini-kaybettigi-alpargun-apartmaninin-muteahhidi-dere-yatagi-oldugunu-biliyordum-1067746407.html
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deprem, bina, bina çökmesi, müteahhit, tutuklama
deprem, bina, bina çökmesi, müteahhit, tutuklama

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 237'ye yükseldi

09:54 03.03.2023
© AApolis, tutuklama
polis, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 768 şüpheliden adliyeye sevk edilen 237'si tutuklandı.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.
Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166'sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.
Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
Hasan Alpargün - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
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