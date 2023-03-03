https://sputniknews.com.tr/20230303/depremlerde-yikilan-binalarla-ilgili-tutuklananlarin-sayisi-237ye-yukseldi-1067748977.html

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 237'ye yükseldi

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 237'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T09:54+0300

2023-03-03T09:54+0300

2023-03-03T09:54+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

bina

bina çökmesi

müteahhit

tutuklama

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166'sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230303/70-kisinin-hayatini-kaybettigi-alpargun-apartmaninin-muteahhidi-dere-yatagi-oldugunu-biliyordum-1067746407.html

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deprem, bina, bina çökmesi, müteahhit, tutuklama