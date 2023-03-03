https://sputniknews.com.tr/20230303/demokrat-parti-millet-ittifaki-calismalarini-surdurecek-1067785057.html

Demokrat Parti: Millet İttifakı çalışmalarını sürdürecek

Demokrat Parti: Millet İttifakı çalışmalarını sürdürecek

DP Genel Başkanı Uysal, Millet İttifakı olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T22:35+0300

2023-03-03T22:35+0300

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türkiye

gültekin uysal

demokrat parti (dp)

ak parti

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, 21 yıllık AK Parti yönetiminde süren sistematik çöküşün, on binlerce cana, milyonlarca insanın evinden yurdundan olmasına sebep bir sonucu ortaya çıkardığını, deprem vesilesiyle acı bir biçimde bir kez daha gördüklerini kaydetti.Maliyetini her bir vatandaşın ödediği toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve ülkenin karşı karşıya kaldığı meydan okumaların, sorumluluk duygusuyla ortak bir irade koyma ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Uysal, "Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu aziz milletimize bildiriyoruz" ifadesini kullandı.DP'nin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77. yılında, merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230303/deva-nezaketi-hakikati-yansitmayan-sagduyuya-dayanmayan-itham-edici-aciklamalar-dogru-olmamistir-1067783973.html

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