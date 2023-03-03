https://sputniknews.com.tr/20230303/demokrat-parti-millet-ittifaki-calismalarini-surdurecek-1067785057.html
Demokrat Parti: Millet İttifakı çalışmalarını sürdürecek
Demokrat Parti: Millet İttifakı çalışmalarını sürdürecek
DP Genel Başkanı Uysal, Millet İttifakı olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:35+0300
2023-03-03T22:35+0300
2023-03-03T22:35+0300
türkiye
gültekin uysal
demokrat parti (dp)
ak parti
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, 21 yıllık AK Parti yönetiminde süren sistematik çöküşün, on binlerce cana, milyonlarca insanın evinden yurdundan olmasına sebep bir sonucu ortaya çıkardığını, deprem vesilesiyle acı bir biçimde bir kez daha gördüklerini kaydetti.Maliyetini her bir vatandaşın ödediği toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve ülkenin karşı karşıya kaldığı meydan okumaların, sorumluluk duygusuyla ortak bir irade koyma ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Uysal, "Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu aziz milletimize bildiriyoruz" ifadesini kullandı.DP'nin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77. yılında, merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230303/deva-nezaketi-hakikati-yansitmayan-sagduyuya-dayanmayan-itham-edici-aciklamalar-dogru-olmamistir-1067783973.html
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gültekin uysal, demokrat parti (dp), ak parti
gültekin uysal, demokrat parti (dp), ak parti
Demokrat Parti: Millet İttifakı çalışmalarını sürdürecek
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DP Genel Başkanı Uysal, Millet İttifakı olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz" ifadesini kullandı.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, 21 yıllık AK Parti yönetiminde süren sistematik çöküşün, on binlerce cana, milyonlarca insanın evinden yurdundan olmasına sebep bir sonucu ortaya çıkardığını, deprem vesilesiyle acı bir biçimde bir kez daha gördüklerini kaydetti.
Maliyetini her bir vatandaşın ödediği toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve ülkenin karşı karşıya kaldığı meydan okumaların, sorumluluk duygusuyla ortak bir irade koyma ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Uysal, "Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu aziz milletimize bildiriyoruz" ifadesini kullandı.
DP'nin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77. yılında, merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:
"İnandığımız ve doğru bildiğimiz yolda, dün olduğu gibi bugün de yürüyoruz. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız."