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https://sputniknews.com.tr/20230303/deva-nezaketi-hakikati-yansitmayan-sagduyuya-dayanmayan-itham-edici-aciklamalar-dogru-olmamistir-1067783973.html
DEVA: Nezaketi, hakikati yansıtmayan, sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır
DEVA: Nezaketi, hakikati yansıtmayan, sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır
DEVA Partisi, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiati... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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DEVA'nın açıklaması şöyle:
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deva partisi, iyi parti
deva partisi, iyi parti

DEVA: Nezaketi, hakikati yansıtmayan, sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır

22:22 03.03.2023 (güncellendi: 22:25 03.03.2023)
© DEVA PartisiDEVA Partisi
DEVA Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© DEVA Partisi
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DEVA Partisi, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiati gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır." dedi.
DEVA'nın açıklaması şöyle:
"12 Şubat 2022 tarihinden bu yana altı siyasi parti olarak, karşılıklı anlayış içinde özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti inşa etme hedefiyle önemli adımlar attık. Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları; milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük. En önemlisi de çalışmalarımızı, katılımcılık ve demokrasi kültürünün bir gereği olarak altı siyasi partinin tam mutabakatının esas alındığı bir zemin üzerinde yürüttük. Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Karşılıklı saygıyı esas alan böyle bir çalışma usulünde tabiati gereği dayatma söz konusu olmayacağı açıktır. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır. DEVA Partisi olarak, ilk günden itibaren samimiyet ve gayret ile elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyduk. Bu iş birliğinin başarılı olmasının; ekonomik krizin derinliğinde boğulan, adalete susamış, onurlu bir şekilde yaşama hakkı elinden alınmış, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış halkımızın rahat bir nefes alabilmesinin yegâne yolu olduğu inancıyla hareket ettik. Biz, milletimizin hak ettiği tam demokratik bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu tarihi süreçte, hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."
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